ГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1919‒22

Вой­на Тур­ции про­тив ин­тер­вен­ции дер­жав Ан­тан­ты, про­во­див­шей­ся си­ла­ми греческой ар­мии.

По­сле по­ра­же­ния Ос­ман­ской им­пе­рии в 1-й ми­ро­вой вой­не и под­пи­са­ния Муд­рос­ско­го пе­ре­ми­рия 1918 дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы при­сту­пи­ли к раз­де­лу её тер­ри­то­рии, в т. ч. соб­ст­вен­но ту­рец­кой. Они ок­ку­пи­ро­ва­ли зо­ну про­ли­вов, Вост. Фра­кию, ряд рай­онов Ана­то­лии; по­ста­ви­ли под свой кон­троль сто­ли­цу им­пе­рии – Стам­бул. 15.5.1919 греч. вой­ска по ре­ше­нию «боль­шой чет­вёр­ки» (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, Ита­лия, США) вы­са­ди­лись в Из­ми­ре. Од­но­вре­мен­но на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919–20 зап. дер­жа­вы на­ча­ли раз­ра­бот­ку про­ек­та до­го­во­ра с сул­тан­ским пра­ви­тель­ст­вом , пре­ду­смат­ри­вав­ше­го раз­дел Тур­ции. Раз­вер­нув­шее­ся в Тур­ции нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ние (см. «Ке­ма­ли­ст­ская ре­во­лю­ция») по­ме­ша­ло реа­ли­за­ции этих за­мы­слов. 16.3.1920 дер­жа­вы Ан­тан­ты ок­ку­пи­ро­ва­ли Стам­бул. Вслед за этим они пред­при­ня­ли от­кры­тую во­ен. ин­тер­вен­цию в Ана­то­лию, воз­ло­жив её осу­ще­ст­в­ле­ние на Гре­цию, ко­то­рой бы­ли обе­ща­ны зна­чит. тур. тер­ри­то­рии. 22.6.1920 греч. ар­мия вы­сту­пи­ла из Из­ми­ра и, не­смот­ря на по­ра­же­ния, на­не­сён­ные ей в сра­же­ни­ях у Инё­ню 10.1 и 31.3.1921 вой­ска­ми соз­дан­но­го в апр. 1920 в Ан­каре Ве­ли­ко­го нац. со­б­ра­ния Тур­ции, к ле­ту 1921 про­дви­ну­лась в глубь Ана­то­лии, поч­ти до Ан­ка­ры. В сент. 1921 М. К. Ата­тюрк был на­зна­чен глав­но­ко­ман­дую­щим тур. во­оруж. си­ла­ми. Под его ру­ко­во­дством, опи­ра­ясь на во­ен. и по­ли­тич. под­держ­ку Сов. Рос­сии, тур. ар­мия да­ла ре­ши­тель­ный от­пор греч. ин­тер­вен­ции. В хо­де сра­же­ния у р. Са­ка­рья (23.8–13.9.1921) греч. вой­скам бы­ло на­не­се­но тя­жё­лое по­ра­же­ние, они бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­сту­пить до ли­нии Эс­ки­ше­хир – Афь­он-Ка­ра­хи­сар (ны­не Афь­он­ка­ра­хи­сар). На­чал­ся рас­пад ан­ти­ту­рец­кой коа­ли­ции дер­жав. В окт. 1921 Фран­ция за­клю­чи­ла с пра­ви­тель­ст­вом Ата­тюр­ка мир­ный до­го­вор; пре­кра­ти­ла воо­руж. борь­бу про­тив Тур­ции и Ита­лия. Од­на­ко дер­жа­вы Ан­тан­ты про­дол­жа­ли ок­ку­па­цию Стам­бу­ла, а Гре­ция не от­ка­зы­ва­лась от сво­их тер­ри­то­ри­аль­ных пре­тен­зий, что ис­клю­ча­ло воз­мож­ность мир­но­го раз­ре­ше­ния кон­флик­та. В кон­це авг. 1922 тур. вой­ска по­сле тща­тель­ной под­го­тов­ки пе­ре­шли в ге­не­раль­ное на­сту­п­ле­ние и, раз­гро­мив 30.8.1922 в сра­же­нии у Дум­лу­пы­на­ра греч. ар­мию, ос­во­бо­ди­ли Из­мир (9.9.1922). К 18.9.1922 греч. войс­ка бы­ли пол­но­стью вы­тес­не­ны из Ана­то­лии. Г.-т. в. за­вер­ши­ли Му­да­ний­ское пе­ре­ми­рие 1922 и Ло­занн­ский мир­ный до­го­вор 1923, по ус­ло­ви­ям ко­то­рых иностр. вой­ска бы­ли вы­ве­де­ны так­же из Стам­бу­ла и Вост. Фра­кии, а не­за­ви­си­мость Ту­рец­кой Рес­пуб­ли­ки по­лу­чи­ла ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вое при­зна­ние. Во­про­сы обмена греч. и тур. на­се­ле­ния бы­ли уре­гу­ли­ро­ва­ны греко-турец­кой кон­вен­цией 1923.

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