Германия (Федеративная Республика Германия) IV

Начало Первой мировой войны, поводом к которой послужило убийство 28 июня 1914 в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда, было встречено в немецком обществе с воодушевлением. На встрече кайзера и канцлера с представителями Австро-Венгрии в Потсдаме 5—6 июля 1914 последним был дан карт-бланш в их действиях против Сербии. 31 июля правительство Г. направило ультиматум правительству Российской империи с требованием прекращения всеобщей мобилизации, объявленной 30 июля. Не получив ответа, Г. 1 августа 1914 объявила России войну. 3 августа война была объявлена также и Франции. 4 августа представители всех партий рейхстага проголосовали за предоставление правительству военных кредитов. Германскому командованию не удалось осуществить план «молниеносной войны» (блицкриг) против Франции, хотя в начале сентября немецкие войска, разгромив Бельгию, уже стояли в 40 км от Парижа. Марнское сражение (5—6 сентября 1914) закончилось поражением германской армии, а в ноябре, после двух неудачных попыток немцев перейти в контрнаступление , война на Западном фронте превратилась в позиционную. На востоке, где фронтом командовал П. фон Гинденбург, наступление русских войск было остановлено. Вся экономика страны была постепенно переведена на военные рельсы. Если в 1915 военное производство составляло 38 % продукции промышленности, то в 1917 — уже 75 %. Организация производства находилась в руках Центрального управления военным хозяйством, контроль за расходованием важнейших продовольственных продуктов осуществляло Военно-продовольственное управление. Исполнительная власть в стране перешла к командующим военными округами, роль кайзера фактически стала номинальной. Политические партии провозгласили политику «гражданского мира». В 1915 немецкие и австро-венгерские войска заняли Галицию, Буковину, Польшу и часть Прибалтики. Присоединение к германскому блоку Болгарии облегчило захват Сербии. Однако начавшееся 21 февраля 1916 наступление на западном фронте у Вердена не принесло немецкой армии успеха, и хотя контрнаступление войск Антанты на р. Сомме было в конце ноября остановлено, стало ясно, что выиграть войну на два фронта Г. и ее союзники не в состоянии. Летом 1916 начались переговоры о мире с Россией, закончившиеся, правда , неудачей. 6 апреля 1917 войну Г. объявили США. В самой Г. росли антивоенные настроения. В 1916 по всей стране прокатились антивоенные демонстрации, а апреле 1917 впервые забастовали рабочие военных предприятий. На съезде 6—7 апреля 1917 в Готе была создана оппозиционная Независимая социал-демократическая партия Германии (НСДПГ), которая в своем Манифесте выдвинула требование заключения справедливого, демократического мира, а также проведения ряда демократических преобразований во внутриполитической жизни. 17 июля 1917 большинство рейхстага высказалось за «мир на основе договоренности… без территориальных приобретений, достигнутых силой». Однако консерваторы и Верховное главнокомандование, возглавляемое генералами П. Гинденбургом и Э. Людендорфом, продолжало отклонять любые требования реформ, выдвигаемых социал-демократами, либералами и партией Центр. По требованию консерваторов Бетман-Гольвег в июле 1917 был отправлен в отставку с поста рейхсканцлера и заменен прусским чиновником Г. Михаэлисом. Последний, так и не сумев наладить сотрудничество с парламентским большинством, уже в октябре 1917 был вынужден покинуть свой пост . Новым канцлером стал поддерживаемый партией Центр Г. Гертлинг. После подписания 3 марта 1918 Брестского мира (по которому Советская Россия отказалась от прав на Прибалтику, часть Белоруссии, Украину и часть Закавказья), немецкие войска с марта по июль предприняли пять попыток перейти в наступление на западном фронте и в ходе одного из них почти достигли Парижа. Потеряв в ходе этих наступлений 1 млн человек убитыми и ранеными, немецкое командование, тем не менее, вынуждено было в донесении правительству от 14 августа признать, что Г. выиграть войну не в состоянии. 29 сентября Людендорф потребовал срочно начать переговоры о перемирии и сформировать новое правительство , которое сможет в будущем заключить мир на приемлемых для Г. условиях. 3 октября было сформировано коалиционное правительство во главе с принцем Максом Баденским. В ночь на 4 октября новое правительство направило ноту о перемирии президенту США В. Вильсону. В течение октября были проведены реформы по демократизации конституционного строя Г.: введена ответственность канцлера перед рейхстагом, расширились полномочия последнего, в Пруссии отменена 3-классная избирательная система . Однако монархию было уже не спасти. 3 ноября 1918 восстанием матросов в Киле в Г. началась Ноябрьская революция. 9 ноября 1918 Макс Баденский, заявив об отречении Вильгельма II, передал пост рейсхсканцлера председателю СДПГ Ф. Эберту. Кайзер бежал в Голландию. Г. была провозглашена республикой. Веймарская республика (1918—1933). 10 ноября 1918 из представителей СДПГ (Ф. Эберт, Ф. Шейдеман, О. Ландсберг) и НСДПГ (Г. Газе, В. Дитман, Э. Барт) было сформировано новое правительство — Совет народных уполномоченных (СНУ). Основной своей задачей СНУ считал подготовку выборов в Национальное собрание. Позицию правительства поддержал I Всегерманский съезд Советов, состоявшийся в Берлине 16—20 декабря 1918. 5 января 1919 в Берлине состоялась многотысячная демонстрация против смещения с поста полицайпрезидента города левого независимца Э. Эйхгорна. Был образован Комитет действия, куда вошли представители рабочих, берлинского руководства НСДПГ и созданной на съезде 30 декабря 1918 — 1 января 1919 Коммунистической партии Германии (КПГ). Началось вооруженное восстание с целью свержения правительства СНУ, вскоре подавленное силами добровольческих корпусов (фрайкора). Руководители коммунистов К. Либкнехт и Р. Люксембург были арестованы и во время транспортировки в тюрьму убиты. 19 января 1919 на основе всеобщего и равного избирательного права состоялись выборы в Национальное собрание, на которых победили СДПГ (165 мандатов), Центр (91 мандат ) и Немецкая демократическая партия, созданная 20 ноября 1918 (75 мандатов). В ходе переговоров из представителей этих партий было сформировано коалиционное правительство . По названию города, где проходили заседания Национального собрания, эта коалиция получила название Веймарской. Так же позднее стали называть и саму республику. Первым президентом республики был избран Ф. Эберт, правительство возглавил Ф. Шейдеман. Левые силы, недовольные темпами преобразований, взяли курс на установление власти Советов и перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. В Бремене и Баварии были провозглашены советские республики (см. Баварская советская республика ), в Рейнско-Вестфальской области началось мощное забастовочное движение. Все эти выступления были подавлены фрайкором. 31 июля 1919 Национальное собрание утвердило окончательный текст Веймарской конституции. Он был подписан президентом 11 августа, и этот день стал национальным праздником республики. Старое название страны (Deutsches Reich) сохранилось. Сохранялось и федеративное устройство Г., которая состояла теперь из 17 земель, имевших свои конституции и свои органы власти и управления. Конституция ввела президентскую форму правления, президент , избираемый всеобщим голосованием на 7 лет, получил право назначать и смещать рейхсканцлера и министров правительства (ст. 53). В случае нарушения «общественной безопасности и порядка» или угрозы такого нарушения президент имел право применить вооруженную силу и приостановить действие тех статей конституции, которые гарантировали свободу личности, неприкосновенность жилища, тайну переписки, свободу выражения мнений и право собственности (ст. 48). Высшим законодательным органом оставался рейхстаг , избираемый на 4 года на основе всеобщего избирательного права по пропорциональной системе. Участие земель в законодательстве и управлении обеспечивалось рейсхсратом, который формировался из членов земельных правительств и имел право на опротестование законов, принятых рейхстагом. Конституция содержала также общий каталог прав и свобод граждан, включавший, наряду с общедемократическими, социальные права (на образование , охрану здоровья, материнства и детства, социальное обеспечение, участие в управлении производством). 28 июня 1919 германская делегация, возглавляемая Г. Мюллером и И. Беллем, вынуждена была подписать тяжелый и унизительный для Г. Версальский мирный договор , отторгавший от нее 13,5 % территории и лишавший 10 % производственных мощностей, 20 % объемов добычи каменного угля, 75 % запасов железной руды и 26 % выплавки чугуна. На левом берегу Рейна размещались оккупационные войска , правый превращался в демилитаризованную зону шириной 50 км. Г. на долгие годы попала в экономическую и политическую зависимость от держав-победительниц в Первой мировой войне. Выплата репараций, сумма которых была установлена в 1921 в 132 млрд марок, продолжалась до 1932. Европейский мирный порядок и демократия в сознании немцев становились результатами произвола, навязанными извне. 9 июля 1919 договор был ратифицирован Национальным собранием. Первые выборы в рейхстаг 6 июня 1920 не принесли успеха партиям «веймарской коалиции», которая получила на них лишь 43 % голосов. Было сформировано чисто буржуазное правительство во главе с лидером партии Центр К. Ференбахом. Всего за 14 лет сменилось 20 правительств, 11 из них были правительствами меньшинства . В парламенте в отдельные годы существовало до 17 партийных фракций. Крупнейшими партиями были СДПГ, НСДПГ (до 1922), Центр, НДП, а также Немецкая народная партия (ННП создана 15 декабря 1918 правым либералом Г. Штреземаном) и Немецкая национальная народная партия (НННП создана 24 ноября 1918). Национали­стические силы объединились в 1919 в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). 1919—1923 стали для республики временем политического и экономического кризиса. 13 марта 1920 добровольческие корпуса, подлежавшие сокращению по условиям мирного договора, подняли путч и провозгласили главой правительства В. Каппа. Попытка государственного переворота потерпела провал, но теперь уже коммунисты, окрыленные победой антикапповской забастовки, отказались прекратить борьбу, и созданная ими в Руре Красная армия взяла под контроль район восточнее Дюссельдорфа. Выступление коммунистов было подавлено правительственными войсками. Настоящий террор развязали реваншистские силы, отказавшиеся признать итоги Первой мировой войны. 26 августа 1921 ими был убит М. Эрцбергер, подписавший Компьенское перемирие с Антантой, 24 июня 1922 — министр ино­странных дел В. Ратенау, сторонник «политики исполнения» условий Версаля и один из инициаторов подписания Раппальского договора 1922 с РСФСР. Результатом стало принятие 18 июля рейхстагом закона «О за-щите республики», введшего смертную казнь за политические убийства. «Политика исполнения», проводимая правительством Й. Вирта (рейхс­канцлер с 10 мая 1921), не привела к оздоровлению немецкой экономики, в стране быстрыми темпами росла инфляция, и 22 ноября 1922 рейхсканцлером стал В. Куно, заявивший о невозможности для Г. продолжать выплаты репараций. В ответ на это 11 января 1923 бельгийские и французские войска заняли Рурскую область , которая давала 70 % добычи каменного угля Г., 54 % выплавки чугуна и 53 % стали. Правительство Куно призвало население Рура к пассивному сопротивлению, которое, однако, не принесло ожидаемых результатов, хотя оккупация дорого обошлась Франции. В Г. финансирование мероприятий по поддержке сопротивления привело к гиперинфляции. В конце лета 1923 доллар уже стоил более 1 млн марок. Усилилось и сепаратистское движение: при прямой поддержке Франции были провозглашены Рейнская и Пфальцская республики. Ситуацию удалось стабилизировать правительству Г. Штреземана (13 августа — 23 ноября 1923), которое 26 сентября объявило о прекращении пассивного сопротивления, а 15 ноября ввело новую, рентную марку, заменившую 1 млрд бумажных и обеспеченную всей продукцией промышленности и сельского хозяйства. Успешными были также действия правительства в борьбе с противниками республики как слева (попыткой КПГ осуществить «немецкий Октябрь»), так и справа («пивным путчем» нацистов под руководством А. Гитлера в Мюнхене). В результате вынесения рейхстагом вотума недоверия Штреземан был вынужден уйти в отставку с поста рейхс-канцлера, но остался на посту министра иностранных дел, добившись на этом поприще ряда внешнеполитических успехов. Локарнская конференция (5—16 октября 1925), на которой была признана незыблемость границ Г. с Францией и Бельгией, положила начало международно-правовой реабилитации Г. 24 апреля 1926 был подписан договор с СССР о взаимном нейтралитете и сотрудничестве. 8 сентября 1926 Г. вступила в Лигу Наций. 27 августа 1928 Штреземан подписал пакт Бриана-Келога, провозглашавший отказ от войны как инструмента международной политики. Во 2-й половине 1920-х, не в последнюю очередь благодаря осуществлению Дауэса плана, удалось добиться некоторой стабилизации в экономике и финансах. В 1928 объем промышленной продукции превзошел довоенный уровень на 3 %. За 4 года реальная заработная плата выросла на 60 %. 7 июня 1929 был принят план Юнга, конкретизировавший порядок и сроки выплаты оставшейся суммы репарационных платежей и отменивший иностранный контроль за структурой германской экономики. Начавшийся в октябре 1929 Мировой экономический кризис 1929—1933 разрушительным образом сказался на экономике Г., лишившейся иностранных инвестиций и кредитов. К 1932 промышленное производство снизилось по сравнению с 1928 на 54 %, безработица (только по официальным данным) охватила более 6 млн человек, особенно тяжело ударив по молодежи в возрасте 18—30 лет. При прожиточном минимуме в 39 марок средняя заработная плата рабочих в 1932 составляла 21,7 марки. Не выдержала испытания кризисом и политическая система республики. После отставки кабинета социал-демократа Г. Мюллера 27 марта 1930 генералы убедили П. фон Гинденбурга (избранного президентом в 1925 после смерти Эберта) назначить главой правительства Г. Брюнинга. Последний стал проводить политику жесткой экономии (сокращение пособий по безработице, введение ряда дополнительных налогов), но натолкнулся на сопротивление рейхстага. Программа была проведена в жизнь с помощью чрезвычайного декрета президента, рейхстаг распущен и назначены новые выборы. Выборы 14 сентября 1930 принесли неожиданный успех НСДАП, которая, набрав 18,3 % голосов избирателей (в 1928 — 2,6 %), сформировала вторую по величине фракцию рейхстага после СДПГ. Увеличилось и число сторонников КПГ: за нее проголосовали 13,1 % избирателей (в 1928 — 10,6 %). Дебаты в рейхстаге превратились в пропагандистские шоу нацистов и коммунистов, пытавшихся доказать избирателям никчемность парламентской системы в целом. Главным «злом» для коммунистов стали социал-демократы, обвиненные ими в «социал-фашизме». В свою очередь СДПГ встала на путь «политики толерантности» по отношению к кабинету Брюнинга, считая его «меньшим злом» по сравнению с коммунистическим режимом. 13 марта 1932 состоялся первый тур президентских выборов, на которых Гинденбург получил 49,6 % голосов, Гитлер — 30,1 %, кандидат от коммунистов Э. Тельман — 13,2 %, Дюстерберг ( один из лидеров «Стального шлема») — 6,8 %. Во втором туре победа досталась Гинденбургу (53 % голосов). Новым рейхсканцлером был назначен Ф. фон Папен, министром обороны — К. Шлейхер. Папен вновь легализировал военизированные отряды НСДАП, запрещенные ранее Брюнингом, распустил рейхстаг , а 20 июля 1932 сместил правительство О. Брауна в Пруссии и объявил себя рейхскомиссаром этой земли, совершив фактически государственный переворот. На выборах в рейхстаг 31 июля 1932 большинство голосов (37,4 %) достались НСДАП, которая своей риторикой сумела привлечь самые различные слои населения, убедив их в необходимости «наведения порядка» твердой рукой. Остальные партии (кроме КПГ, получившей 14,2 % голосов) значительную часть своих избирателей потеряли. Новый рейхстаг был вскоре распущен декретом президента, но успел на заседании 12 сентября 1932 по инициативе коммунистов вынести вотум недоверия кабинету Папена. Парламентские выборы 6 ноября 1932 выявили отток избирателей от НСДАП — она потеряла 4 % голосов и 34 места в рейхстаге. Напротив, коммунисты увеличили свое представительство: с 16,8 % голосов КПГ получила 100 мандатов. 3 декабря формирование кабинета министров было поручено Шлейхеру, который попытался, но безуспешно, привлечь на свою сторону профсоюзы и левое крыло НСДАП. 28 января 1933 Шлейхер подал в отставку, предложив Гинденбургу назначить главой правительства Гитлера. Поскольку ранее, еще 19 ноября 1932, такое же требование выдвинули 20 крупнейших предпринимателей, уставший от интриг 86-летний президент был вынужден уступить.