ДЖИЛАС МИЛОВАН
ДЖИЛАС МИЛОВАН (серб. Милован Ђилас) - югославский политический деятель, писатель, публицист.
Начальное образование получил в родном селе, после чего окончил гимназию в г. Бераны. В 1932 году начал изучать философию и право в Белградском университете.
В апреле 1933 года вступил в Коммунистическую партию Югославии (КПЮ), в августе того же года арестован за коммунистическую пропаганду и осуждён на 5 лет тюрьмы. Отбывая срок в Сремска-Митровице, переводил романы и повести М. Горького. В 1936 году освобождён по амнистии.
В 1938 году избран членом ЦК КПЮ, занимался отправкой добровольцев в Испанию. С 1940 года член Политбюро ЦК КПЮ. С начала июля 1941 года принимал активное участие в подготовке антифашистского восстания в Югославии. Организатор партизанского движения в Черногории (см. Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 годов). В Верховном штабе Народно-освободительной армии Югославии отвечал за агитационно-пропагандистскую работу, редактор газеты «Борба». В 1942 году подвергнут партийной критике за «левый уклон». В 1943-1944 годах принимал участие в боевых операциях в Боснии. В 1944 году в звании генерал-лейтенанта возглавлял миссию, которая вела переговоры в Москве. В апреле 1945 года участвовал в подписании договора о взаимопомощи между СССР и Югославией. Участвовал в создании в 1947 году Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформбюро). Автор писем и резолюций югославской стороны во время советско-югославского конфликта 1948 года.
С 1953 года председатель Скупщины Федеративной Народной Республики Югославия. В 1953 году Джилас опубликовал серию статей с резкой критикой процесса строительства коммунизма в Югославии. В январе 1954 года исключён из ЦК Союза коммунистов Югославии (СКЮ) и снят со всех руководящих постов в партии. В декабре 1954 года за обвинения в адрес руководства страны в реакционности, опубликованные в интервью «Нью-Йорк Таймс», осуждён на полтора года тюремного заключения. В январе 1955 года вышел из СКЮ. Выступил в поддержку Венгерского восстания 1956 года. В ноябре 1956 года осуждён на три года тюрьмы. Освобождён в 1958 году. Арестован в 1962 году и приговорён к 13 годам тюрьмы, снова заключён в тюрьму в Сремска-Митровице, амнистирован в декабре 1966 года.
С 1971 до конца 1980-х годов жил в эмиграции в США, затем вернулся в Югославию, где продолжил публицистическую деятельность, выступая с критикой правительства С. Милошевича.
Автор многочисленных публицистических, мемуарных, философских и исторических трудов, романов и рассказов. Среди них - «Новый класс» (1957), «Беседы со Сталиным» (1962), «Записки революционера» (1973), «Революционная война 1941-1945» (1980), «Общение с Тито» (1980), «Темница идей» (1989).
Похоронен в родном селе.
Сочинения:
Revolucionarni rat. Beograd, 1990;
Лицо тоталитаризма. М., 1992;
Пад нове класе. Београд, 1994.