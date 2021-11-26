Демократическая партия Югославии (ДПЮ).

Демократи`ческая па`ртия Югославии (ДПЮ) — политическая партия, действовавшая в 1919—1941, фактически образовалась еще в конце Первой мировой войны. Начала свою деятельность в мае 1919 в Королев­стве Сербов, Хорватов и Словенцев (Королевство СХС) под названием Демократическое объединение. Окончательно оформилась под названием ДПЮ в 1920 в результате объединения группы словенских, хорватских и сербских политических партий бывшей Австро-Венгрии (лидер С. Прибичевич) и объединенной группы партий Королевства Сербии во главе с Л. Давидовичем. Председателем партии стал Л. Давидович, а после его смерти в 1940 — М. Грол. Программа ДПЮ, принятая в 1921, декларировала поддержку централизма и курс на радикальные аграрные преобразования. На выборах в скупщину по выработке конституции получила большинство голосов и оказала большое влияние на принятие Видовданской кон­ституции 1921. Лидер партии Л. Давидович дважды (в 1919—1920 и в 1924) занимал пост премьер-министра Королев­ства СХС. В 1924 ДПЮ раскололась по вопросу отношения к хорватской национальной проблеме. Из партии вышла группа С. Прибичевича, создавшая Независимую демократическую партию и объединившаяся в блок с правящей Радикальной партией. Затем из партии вышла группа В. Маринковича. В 1927—1929 представители ДПЮ входили в правительство . С 1929 — в оппозиции к правящему режиму, входила в состав Объединенной оппозиции, отстаивавшей федерализацию страны. Выступила против подписания правительством Югославии акта о присоединении к Берлинскому пакту 1940. Была распущена после оккупации Югославии в 1941. В 1945 была предпринята попытка ее восстановления, но после прихода к власти Союза коммунистов Югославии во главе с И. Б. Тито руководство партии, включая М. Грола, было арестовано и приговорено к различным тюремным срокам, ДПЮ запрещена. Лит.: Глигоријевић Б. Демократска странка и политички односи у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Београд, 1970; Тошић Д. Демократска странка: 1920—1941. Београд, 2006. Л. В. Кузьмичева.