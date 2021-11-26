АЛЕКСАНДР I, КАРАГЕОРГИЕВИЧ (Александар I Караħорħевиħ, Aleksandar I Karađorđević)

После образования Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС) с декабря 1918 являлся принцем-регентом Королевства ввиду болезни его отца — короля Петра I Карагеоргиевича, после смерти которого с 17.07.1921 стал королем СХС.

После переименования Королевства СХС в Королевство Югославию 03.10.1929 стал королем Югославии. Известен в сербcкой традиции как король Александр Объединитель, что связывается с его ролью в деле создания общего государства южных славян. 06.01.1929, используя как предлог убийство сербскими националистами известного югославского политика — лидера Хорватской крестьянской партии С. Радича, отменил конституцию, распустил парламент и фактически установил личную диктатуру, запретив деятельность политических партий. Во внутренней политике придерживался крайне правых взглядов, фактически поддерживал идею доминирования роли Сербии в Югославии, но объявлял господствующей идеологию интегрального югославизма, в соответствии с которой существовал один народ — югославы. Во внешней политике придерживался проантантовской ориентации. Во многом под давлением Франции решил провести частичные внутриполитические реформы, начав с провозглашения 31.09.1931 новой временной (переходной) конституции . В соответствии с ней Югославия объявлялась парламентской монархией , а король получал право контролировать деятельность будущего парламента, в то время как правительство было ответственно исключительно перед монархом. Политическая деятельность разрешалась только для тех партиий, которые были лояльно настроены в отношении монархии, а голосование на выборах должно было быть открытым, а не тайным. Действия А. вызывали недовольство как в социально-политическом, так и этно-национальном, а также конфессиональном плане. 03.10.1934 во время официального визита во Францию, с которой А. имел особые тесные отношения, был убит выстрелом Величко Керин — члена Внутренней Македонской революционной организации под руководством Ивана Михайлова (так называемые михайловисты). ВМРО была связана с хорватскими националистами — усташами, поддерживаемыми фашистской Италией. Организатором акции был один из усташеских руководителей Еуген Дидо Кватерник. Вместе с А. был убит французский министр иностранных дел Жан-Луи Барту.

Автор статьи: А. А. Улунян.