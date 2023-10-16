СПО | Всеобщая история

Первая мировая война и судьбы народов Центральной и Юго-Восточной Европы: Очерки истории

Серапионов Е. П.

Книга посвящена событиям Первой мировой войны в Центральной Европе, на Балканах и в России. Авторы уделили особое внимание формированию воинских частей, их участию в боевых действиях, ситуации в тылу, судьбам отдельных исторических личностей, отражению войны в художественных произведениях, международным отношениям и дипломатии на последнем этапе войны и сразу после ее окончания. Особый акцент сделан на проблемах изучения войны, спорных и малоизвестных вопросах историографии. Очерки основаны на разработках отечественной и национальных историографий, архивных и опубликованных документах.