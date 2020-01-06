«Тихая ночь, святая ночь», или Рождественское перемирие «Тихая ночь, святая ночь», или Рождественское перемирие На чтение: 3 минуты

24 декабря 1914 года на Западном фронте Первой мировой войны началось стихийное перемирие, оно вошло в историю под именем Рождественского перемирия

Мировая история войн наполнена тысячами сцен жестокости и насилия. Люди привыкли воспринимать войну как апогей уничтожения человека человеком, а уж обе мировые войны точно не имеют себе равных по уровню ожесточения и разнообразию средств, которые человечество изобрело для убийства себе подобных.

Вопреки этому любители военной истории все-таки смогут вспомнить и немало случаев благородства, уважения к противнику и рыцарского поведения враждующих сторон. Бывало иногда даже такое, что рядовые солдаты-окопники и их офицеры просто стихийно прекращали воевать: сказывалась усталость, срабатывали общие для враждующих сторон христианские ценности... Да и в целом в условиях мировой войны человек в окопах понимал, что ему отведено совсем немного времени пожить, и он стремился растянуть это время затишья как можно дольше. В преддверии Рождества мы расскажем вам об одном из случаев такого стихийного перемирия в Первой мировой войне, многие называют его еще и Рождественским чудом.

Новая война

Первая мировая война началась еще во многом как «классическая» война. Кожаные каски с пиками, кавалерия в расписных мундирах, знаменитые французские красные штаны и другие атрибуты уходящего века были в ходу во всех враждующих армиях. Несмотря на начальные довольно крупные успехи Германии, ее сокрушительное наступление остановилось. Англичане и французы смогли, причем не без помощи России, создать непрерывную линию фронта от Северного моря до границы со Швейцарией.

В это время война еще не приобрела те страшные черты, с которыми она вошла в историю. Не было газовых атак, пехотных ударов в лоб, называемых «мясорубками», лунных пейзажей от разорвавшихся крупнокалиберных артиллерийских снарядов, танков и бомбардировщиков. Стороны не имели сильно эшелонированных окопов и позиций, все это только намечалось, готовилось. Вместе с тем и солдаты психологически еще не ожесточились так, как к 1917-1918 годам. Да и сама война, как мы уже отметили, не приобрела еще тотальный характер.

«Тихая ночь, святая ночь»

Эти слова встречаются в традиционной рождественской песне во многих европейских языках, и если слова носят определенный национальный колорит, то мелодия и ритм знакомы были всем без исключения солдатам, оказавшимся в окопах, воевавшим друг против друга. Иногда между ними не было и сотни метров, поэтому слышимость была отличной. Несмотря на то, что перемирие было стихийным и никаких официальных документов о нем нет, считается, что оно началось 24 декабря 1914 года в районе бельгийского местечка Ипр, которое чуть позже печально прославится первыми газовыми атаками в истории.

На момент, когда случилось перемирие, во враждующих странах еще не было проблем с продовольствием и товарами ежедневного потребления, солдаты получили множество посылок из дома с угощениями или полезными вещами. Над брустверами окопов стали появляться украшенные рождественские елки, солдаты зажигали свечи и пели песни. Считается, что перемирие начали немцы, которые первыми установили елки и спели песню «Тихая ночь». На пение немецких солдат, которое далеко было слышно в морозном ночном воздухе, ответили стоявшие напротив них британские и шотландские полки, а чуть позже присоединились и французы.

Вот что писал в письме домой капитан 2-го батальона шотландского полка Gordon’s highlanders:

И такое стало происходить по всей линии фронта, сработало «сарафанное радио». Солдаты с обеих сторон выходили из окопов без оружия на нейтральную полосу. Сначала под руководством офицеров стороны забирали и хоронили своих павших товарищей, многие офицеры договаривались между собой о прекращении огня вплоть до нового года. А уж потом дело дошло до обмена подарками: солдаты менялись пуговицами со своих мундиров, головными уборами, предметами быта и даже обувью. С обеих сторон извлекались съестные припасы, запасы алкоголя и табака, которыми тоже активно обменивались по «твердому курсу». В некоторых местах состоялись даже футбольные матчи: или по правилам, или вопреки им – с участием по 100-200 человек, которые просто дружно толпились у мяча, играя в футбол. Судейские бригады в таких состязаниях состояли из офицеров с обеих сторон. Некоторые солдаты стригли друг друга на манер, принятый в их армиях, другие показывали друг другу фотографии родных и детей, шотландцы играли на волынках, а немцы – на баянах и гитарах, все дружно плясали как умели, а офицеры договаривались о том, как в будущем будут прекращать огонь на время выноса раненых и убитых с поля боя.

Перемирие на Пасху

У нас на Восточном фронте тоже существовали периоды перемирия, но чаще они происходили в Пасху. Впрочем, известно также, что во время осады Перемышля русские войска дали австро-венграм передышку на католическое Рождество, а те в ответ прекратили огонь на время Рождества православного. Много раз русские ходили к австрийцам во время Пасхи, были и ответные визиты. Это объясняется тем, что в австро-венгерской многонациональной армии служило большое число славян, тогда как в нашей армии были и католики, и знавшие языки Австро-Венгрии солдаты и офицеры. По свидетельствам наших офицеров и генералов, братание вплоть до развала армии из-за революционных событий не носило деструктивного характера и во многом было полезно. Можно было убрать убитых и забрать раненых, получить небольшую передышку в ходе боев. Вот как вспоминал эти перемирия наш генерал Данилов:

Несмотря на эти стихийные проявления гуманности и дружелюбия, они все же оставались стихийными. Ни призывы Папы Римского, ни иные официальные прошения снизить накал жестокости не имели эффекта. Более того, вышестоящее командование всех враждующих сторон, если узнавало о таких актах перемирия, издавало строгие приказы, запрещающие братание, и устраивало «диверсии». Например, перед Рождеством 1915 года специально проводились убийственные атаки в лоб и артиллерийские обстрелы нейтральной полосы с целью избежать братаний образца прошлого года. Кстати, одним из самых главных противников перемирий в Рождество был еще никому неизвестный ефрейтор 16-го Баварского резервного полка Гитлер.

Но в любом случае, даже учитывая все эти препятствия, мы видим, что даже в самых сложных психологически и тяжелых физически условиях войны в человеке всегда найдется место для доброты и примирения с себе подобными. Именно поэтому вплоть до наших дней Рождественское перемирие 1914 года остается ярким антивоенным символом.

Обложка: https://fineartamerica.com/featured/british-and-german-soldiers-hold-a-christmas-truce-during-the-great-war-angus-mcbride.html?product=poster

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