События Первой мировой войны 1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну На чтение: 3 минуты

До начала XX века человечество пережило ряд войн, в которых принимали участие многие государства и были охвачены значительные территории. Но только эта война получила название Первой мировой. Оно было продиктовано тем, что этот военный конфликт стал войной мирового масштаба. Тридцать восемь из существовавших на то время пятидесяти девяти независимых государств были в него вовлечены в той или иной степени.

Причины и начало войны

В начале 20 века обострились противоречия между двумя европейскими коалициями европейских государств – Антантой (Россия, Англия, Франция) и Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Они были вызваны обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Начавшись в Европе, война постепенно приобрела глобальный характер, охватив Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.

Поводом для начала войны послужил теракт, совершенный в июне 1914 года в городе Сараево. Тогда член организации «Млада Босна» (сербско-боснийская революционная организация, боровшаяся за присоединение Боснии и Герцеговины к Великой Сербии) Гаврило Принцип убил наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда.

Австро-Венгрия предъявила Сербии неприемлемые условия ультиматума, которые были отвергнуты. В результате Австро-Венгрия объявила Сербии войну. За Сербию вступилась Россия, верная своим обязательствам. Россию обещала поддержать Франция.

Германия потребовала от России прекратить мобилизационные действия, которые были продолжены, в результате 1 августа она объявила войну России. 3 августа Германия объявляет войну Франция, а 4 августа – Бельгии. Великобритания объявляет войну Германии и направляет войска на помощь Франции. 6 августа – Австро-Венгрия против России.

В августе 1914 года войну Германии объявила Япония, в ноябре на стороне блока Германия – Австро-Венгрия в войну вступила Турция, а в октябре 1915 года – Болгария.

Италия, изначально занимавшая позицию нейтралитета, в мае 1915 года под дипломатическим давлением Великобритании объявила войну Австро-Венгрии, а 28 августа 1916 года – Германии.

Основные события

1914 год

1915 год

1916 год

1917 год

1918 год

1919 год

Итоги войны

Главным итогом Первой мировой войны стали огромные челове­ческие потери. В общей сложности погибло более 10 миллионов человек, причем значительную часть потерь составляло мирное население. В результате были разрушены сотни городов, подорвана экономика стран-участниц.

Результатом войны стал крах четырех империй – Османской, Ав­стро-Венгерской, Германской и Российской. Уцелела только Бри­танская империя.

В мире изменилось буквально все – не только отношения между го­сударствами, но и их внутренняя жизнь. Изменился человеческий быт, стиль одежды, моды, женские прически, музыкальные вкусы, нормы поведения, мораль, общественная психология, взаимоотно­шения государства и общества. Первая мировая война привела к небывалому прежде обесценению человеческой жизни и появлению целого класса людей, готовых решать свои и общественные пробле­мы ценой насилия. Так завершился период новой истории, и человечество вступило в другую историческую эпоху.