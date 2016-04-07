Сараевский выстрел Гаврилы Принципа: сербские националисты и русский царь ни при чём Краткое описание мифа На чтение: 3 минуты

Краткое описание мифа

Убивший 28 июня 1914 года в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда Гаврило Принцип (1894 – 1918) принадлежал к сербской националистической организации, поэтому именно Сербия виновата в развязывании Первой мировой войны. Так сегодня пишут в большинстве школьных учебников и различных трудах, посвящённых Первой мировой войне. Особенно часто эта точка зрения звучала в 2014-м по случаю столетнего юбилея Первой мировой войны.

На самом деле

Версия о «сербском националисте» имеет политический характер и была озвучена в Вене и Берлине сразу же после сараевского покушения. Австро-Венгрия и Германия, стремясь развязать войну и по полной программе использовать для этого выстрелы Принципа, обнародовали нехитрую и насквозь фальшивую схему: за выстрелами «сербских националистов» стояли официальные власти в Белграде, а за ними, в свою очередь, «агрессивная Россия», имевшая с сербами длительные и прочные связи. Получалось, что рукой 19-летнего Принципа водили одновременно сербский король Пётр I и российский император Николай II.

Спецслужбы Германии и Австро-Венгрии ещё по ходу Первой мировой печатали в газетах сфальсифицированные ими документы, якобы прямо доказывающие именно эту невероятную точку зрения. А после югославского кризиса 1990-х годов, в котором, по версии Запада также виноваты исключительно «сербские националисты», миф о «террористе-националисте» стал общим местом, сомнению не подлежащим. А сам факт успешного покушения в Сараево до сих пор служит предметом политических споров, обвинений и самых фантастических предположений.

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В сараевском покушении – несомненно, повлиявшем на всю дальнейшую историю ХХ века, в том числе и нашу отечественную, – выделяется несколько очень интересных сюжетных линий. Прежде чем разоблачить миф о «русском следе», мы попытаемся выяснить, каких взглядов придерживались убийца Франца Фердинанда и его товарищи по созданной в 1910 году революционной организации «Млада Босна» («Молодая Босния»). Именно здесь скрывается основа тех стереотипных взглядов, которые до сих пор господствуют в исторических трудах и публицистике.

Для начала обратимся к истории тех мест, где произошла трагедия. После русско-турецкой войны 1877-1878 годов, согласно Берлинскому трактату, Австро-Венгрия оккупировала османские провинции Боснию и Герцеговину, в которых проживали сербы, хорваты и боснийские мусульмане (то есть славяне, с приходом турок принявшие ислам). Российская дипломатия имела тайные договоренности с Веной и не препятствовала этому шагу.

7 октября 1908 г., воспользовавшись смутными временами для Османской империи, Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину. В результате возник «аннексионный кризис», ставший одной из причин двух Балканских войн (1912 – 1913), а косвенно и Первой мировой.

Любопытно, что на суде по делу о сараевском убийстве законность аннексии постарался оспорить адвокат Гаврилы Принципа Рудольф Цистлер, отводя обвинение своего подзащитного в «государственной измене» и «убийстве престолонаследника». Известно, что аннексия породила разные настроения среди народов, населявших Боснию и Герцеговину: хорваты в большинстве своём одобрили присоединение, в то время как сербы и мусульмане чаще выступали против.

В 1910 г. император Австро-Венгрии Франц Иосиф даровал конституцию Боснии и Герцеговине. Она предоставляла лишь базовые свободы, а по мысли создателей являлась «логичным следствием культурной отсталости народов Боснии и Герцеговины». Более того, конституция не решила и главный вопрос, вставший после аннексии – к какой из частей государства должна отойти область. Австро-Венгрия была т.н. дуалистической монархией, Венгрия и Австрия имели строго очерченные границы. Исторически Босния и Герцеговина должны была войти в венгерскую часть, но тогда бы серьезно изменялся её национальный состав в пользу славянского элемента, чего не хотели венгры. Будапешт одновременно выступал против передачи Боснии Австрии, опасаясь усиления её влияния и веса в монархии.

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Своеобразным ответом на аннексию и нерешённость судьбы края стало появление по всей Австро-Венгрии новых нелегальных молодёжных кружков и групп, издававших свои газеты и требовавших перемен. Успехи Сербии и Черногории в Балканских войнах вызвали поддержку славянской молодежи по всей Австро-Венгрии, проводившей массовые манифестации, в ходе которых сжигались черно-жёлтые флаги Габсбургов и раздавались приветствия в адрес Сербии, Черногории и других государств Балканского союза. 12 ноября 1912 года произошла демонстрация солидарности с Сербией прошла даже в хорватской столице Загребе.

Не последнюю роль в демонстрациях сыграли славянские молодёжные кружки и общества, создававшиеся по всей Австро-Венгрии и объединявшие студентов, учащихся старших классов гимназий и представителей интеллигенции. Одной из таких организаций и стала «Молодая Босния», которую никак нельзя назвать «сербской националистической»: в её состав помимо сербов входили боснийские хорваты и мусульмане. С сентября 1912 г. в Сараево стала выходить газета «Молодой Боснии» под названием «Сербская молодёжь».

У организации не было единого централизованного управления, единой программы и идеологии. Группы «Молодой Боснии» возникли во всех городах Боснии и Герцеговины, где существовали гимназии (в Сараево, Мостаре, Тузле и др.). Именно поэтому после покушения на Франца Фердинанда прокатились аресты именно среди гимназистов.

Роль этих кружков была противоречивой: с одной стороны, они выдвигали лозунг «политического объединения» югославян, с другой стороны, среди них были анархисты и поклонники индивидуального террора. Известно, что члены «Молодой Боснии» увлекались трудами русских анархистов Михаила Бакунина и Петра Кропоткина, а примером для них служили действия народовольцев при цареубийстве 1 марта 1881 года – в частности, Андрея Желябова.

Интерес к русским радикалам сочетался у молодых людей с желанием устроить революцию, причём не ради Сербии, а чтобы добиться славянского единства. «Идеалом молодёжи, – показал на суде Гаврило Принцип, – было объединение югославянских народов – сербов, хорватов и словенцев, – но не под властью Австрии, а в виде какого-нибудь государства, республики, или чего-нибудь в этом роде. Я считаю, что если Австрия окажется в затруднительном положении, то произойдёт революция. Но для такой революции сначала надо было подготовить почву, создать настроение… Убийство могло создать такое настроение».

Арест Гаврилы Принципа после покушения .

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Столь разносторонние увлечения членов «Молодой Боснии»: от анархизма до объединения югославян, – не случайно породили целый набор предположений, по-своему трактующих причины сараевской драмы.

Однако «сербскими националистами» Гаврило Принцип и его товарищи совершенно точно не были, что само по себе уже ставит под сомнение изначальную версию австро-венгерской и германской пропаганды, на основании которой мир был ввергнут в первую в истории мировую войну. Ни власти Сербии, ни тем более России рукой молодого революционера из Сараево не управляли, но миф об этом, похоже, обречён на постоянное хранение на складе исторических стереотипов.

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Литература

Богданович Б. Первые выстрелы Первой мировой // Оружие. 2012. № 12. С. 1-3, 6-13.

Кузьмичёва Л.В. Атентатор. Сараевское убийство глазами его участника // Родина. 2008. № 1. С. 70-71.

Макаров И.О. Выстрелы в Сараево. Кто начал большую войну? М., 2014.

Писарев Ю.А. Образование Югославского государства. М., 1975.

Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914-1915 гг. М., 1990.

Обложка: Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Рисунок из газеты La Domenica del Corriere, 12 июля 1914 года.

Источник: https://aif.ru

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