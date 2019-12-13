С чем охотиться на танки: история противотанкового ружья Людям штатским кажется, что ничем нельзя поразить танк, кроме мины, пушки или гранаты. Однако раньше было еще одно средство – мощное ружье под крупнокалиберный патрон, получившее название противотанкового История противотанковых ружей коротка, как выстрел, и являет собой пример стремительного триумфального взлета и такого же быстрого исчезновения с полей сражений. Менее чем за полвека использования противотанковые ружья оказались весьма эффективным средством, и не только против танков. Вместе с тем, по иронии судьбы или просто из-за скепсиса, военные всегда высказывали недоверие этому виду вооружения, буквально «вытянувшего» советскую противотанковую оборону стрелковых частей в сложных 1941-м и 1942-м годах. Сегодня наш рассказ о противотанковых... На чтение: 3 минуты

Людям штатским кажется, что ничем нельзя поразить танк, кроме мины, пушки или гранаты. Однако раньше было еще одно средство – мощное ружье под крупнокалиберный патрон, получившее название противотанкового

История противотанковых ружей коротка, как выстрел, и являет собой пример стремительного триумфального взлета и такого же быстрого исчезновения с полей сражений. Менее чем за полвека использования противотанковые ружья оказались весьма эффективным средством, и не только против танков. Вместе с тем, по иронии судьбы или просто из-за скепсиса, военные всегда высказывали недоверие этому виду вооружения, буквально «вытянувшего» советскую противотанковую оборону стрелковых частей в сложных 1941-м и 1942-м годах. Сегодня наш рассказ о противотанковых ружьях и тех, кто ими управлял, – бронебойщиках.

«Танкгевер» против стальных монстров

Первая мировая война стала театром боевого крещения для нового оружия – танков. К концу войны на немецкие позиции накатывали лавины из сотен бронированных машин. Германия же, не уделившая достаточного внимания созданию танков, пошла по пути противодействия новой угрозе через создание противотанковых средств. Противотанковая пушка, связки гранат, изготовленные заводским способом, и противотанковое ружье «Tankgewer M1918», или Mauser T-gewer.

Tankgewehr M1918

Источник: pinterest.ru

Это тяжеленная (почти 18 кг) винтовка под новый 13-миллиметровый пулеметный патрон. Сам пулемет, правда, не успели выпустить массово, но винтовка оказалась простой в производстве и быстро прижилась в войсках. Каждая рота имела по такой смертоносной «дубине», и всего до конца войны немецкая пехота получила более 15 тысяч таких ружей. И вот уже по броне до этого неуязвимых для «стрелковки» танков защелкали серьезные пули, которые «прошивали» любой танк того времени на дистанции 300 метров. Этого было вполне достаточно для окопных условий войны, но вот заброневое действие пули, если она не поражала экипаж, оказалось низким. Война окончилась, и оружейники не успели развить новую угрозу для танков. Но приближалась новая большая война.

Между войн

Опыт немцев не остался незамеченным. Пожалуй, самым интересным примером разработки подобного оружия стал проект английского капитана Бойса. Опыт Гражданской войны в Испании показывал, что несмотря на наличие артиллерии и пулеметов разных типов, пехоте требуется легкое и не такое заметное противотанковое вооружение. А с учетом того, что в то время мощные патроны ПТР все еще отлично пробивали танки с противопульной броней, коих было большинство, вывод был очевиден.

ПТР Бойса

Источник: pinterest.ru

Бойс разработал ружье, которое он назвал «Слонобоем» (Elephant gun), но в историю оно так и вошло под фамилией самого капитана. Бойс отказался от патрона 12,7 мм под пулемет «Виккерс» и выбрал мощнейший 13,9 мм патрон. «Бойс» получился достаточно удачным: 5-патронный магазин с верхним расположением и удобная эргономика отлично подходили для стрелка. Но вот бронепробиваемость была не очень. Нужно было стрелять со 100 метров, иначе эффект резко снижался.

Финское Лахти, можно оценить размер

Источник: pinterest.ru

Отдельно можно отметить применение «Бойсов» финнами в ходе Советско-финской войны. Тандем «Бойса» с их собственным ПТР «Лахти» под чудовищные 20 миллиметров (часто это ружье могло травмировать стрелка) неплохо проявлял себя. Ружья применяли для стрельбы как по технике, так и по амбразурам, укреплениям, использовали как антиснайперский вариант.

Немецкое PzB 39

Источник: pinterest.ru

Изыскания велись и в Польше. Их знаменитое «секретное» ружье Ur (якобы для отправки в Уругвай) неплохо себя показало в борьбе с немецкими легкими танками и броневиками в 1939 году. А у немцев существовал и свой вариант PzB-38 «Панцербюхсе». Оба ружья в итоге служили в вермахте, но их калибр 7,92х108х94 не оставил им шансов в дальнейшем ходе войны.

14,5

В СССР активно изучали опыт минувшей войны и разработки иностранных вооружений. Идея создать свое ПТР возникла еще в 30-е годы. Но у нас изначально пошли по «финскому» пути, полагая калибром ружья 20-25 мм. Это делало такую бандуру совершенно неподъемной и сомнительной на фоне 45-миллиметрового орудия. Коллектив М. Н. Блюма, С. А. Коровина, С. В. Владимирова представил целых 15 вариантов ружья, но все они не устроили военных.

Различные виды патрона 14.5х114 мм.

Источник: pinterest.ru

Однако у нас уже был готов новый и весьма удачный патрон, применяющийся и сейчас, – 14,5х144 мм. Первый «блин» под него – ПТР Рукавишникова – оказался уже более удачным, но после изготовления 50 ружей производство остановили. Этот шаг – перед войной так поступить с неплохим образцом оружия – был большой ошибкой. Во многом сыграло мнение В. Г. Грабина, талантливого конструктора орудий, который был категорическим противником ПТР.

ПТРД и ПТРС

Источник: pinterest.ru

Так или иначе, в войну РККА вступила, не имея противотанковых ружей, зато имелся отличный патрон. Бронебойно-зажигательная пуля Б-32 массой 64 грамма и длиной 66 мм при начальной скорости 1100 м/с на дистанции 300 метров пробивала бронеплиту толщиной 20 мм, расположенную под углом 70 градусов. Еще большей эффективностью отличалась бронебойно-зажигательная пуля БС-41 массой 64,5 грамма и длиной 51 мм с металлокерамическим сердечником (карбид вольфрама). На дистанции 350 метров пуля БС-41 пробивала броню толщиной 30 мм, расположенную под углом 70 градусов. Велись работы и по оснащению пули в донышке капсулой со слезоточивым газом, чтобы заставить экипаж покинуть пробитую машину.

ПТРД и ПТРС

С началом войны на одном из заседаний ГКО И.В. Сталин поинтересовался, как дела с разработкой ПТР. Не получив внятного ответа, он велел заняться этой темой двум уже легендарным советским оружейникам: С. Г. Симонову и В. А. Дегтяреву.

Схема ПТРД

Источник: pinterest.ru

Через 22(!) дня после получения задания будущее ПТРД уже отстреливало первые патроны на полигоне. Из двух вариантов Дегтярева выбрали тот, что попроще. Однозарядное, с ручным перезаряжанием, дающее 8-10 выстрелов в минуту – то самое ружье, чей образ знаком каждому из нас по фильмам, книгам и фотографиям, отражающим Московское сражение. Кстати, первые ПТРД попали именно в знаменитую 316-ю Панфиловскую дивизию и уже 16 ноября 1941 года уничтожили первые 6 немецких танков. ПТРД – очень простое и технологичное ружьё, его было легко производить, из него было легко научиться стрелять и попадать, а отличный патрон давал весомую огневую мощь. С сентября и до конца 1941 года наши заводы успели выпустить целых 17 тысяч ПТРД, а всего до снятия с производства в 1944 году – более 280 тысяч.

ПТРС – вариант ружья, представленный Симоновым, тоже приняли на вооружение. Только, в отличие от ПТРД, оно было самозарядное, с магазином на 5 патронов и скорострельностью уже 15-17 выстрелов в минуту. Производство ПТРС «раскачивалось» дольше, но к 1945 году было выпущено 190 тысяч ружей, которые сначала дополняли, а затем и заменили ПТРД в стрелковых ротах и взводах бронебойщиков.

Бронебойщики на позиции

Источник: pinterest.ru

В начале войны эти два ружья оказали Красной Армии неоценимую помощь в деле борьбы с массами немецкой бронетехники. Немецкие танки начала войны не выдерживали бортовых, а иногда и лобовых попаданий. Рой 14,5-миллиметровых пуль, бивших по гусеницам, смотровым щелям, лючкам, бортам и двигателю, стал неприятным сюрпризом для немецких танкистов. А пробившая броню пуля почти всегда тяжело ранила или убивала кого-то из плотно сидящего экипажа. Что уж говорить о более легких бронемашинах, которые «шились» насквозь.

После 1942 года, с появлением специальных экранов, предназначенных именно для остановки пуль наших бронебойщиков, и в целом утолщения танковой брони ружья стали использовать по-другому. Против снайперов, укреплений, амбразур, в засадах против легкой и устаревшей техники, а также для стрельбы сквозь стены при штурмах городов-крепостей Восточной Европы.

ПТРС на Донбассе

Источник: pinterest.ru

Великая Отечественная война стала последней массовой войной с применением ПТР. Уже к концу войны их сменили противотанковые гранатометы, оказавшиеся в разы более эффективными. Лебединая песнь ПТР прозвучала в Корее и Вьетнаме. Дальше дорогу пришлось уступить новым гранатометам, и, казалось, ПТР совсем уйдут со сцены. Но и в наши дни в ходе конфликта на Донбассе изредка можно увидеть тюнингованные, но с характерным и легко узнаваемым дульным тормозом ПТРД или ПТРС, снабженные мощной оптикой. В качестве противоснайперских комплексов, как видите, ружья из старых складских запасов применяют и сейчас. А мощный патрон 14,5 мм стал частью многих самодельных винтовок, применяющихся всеми сторонами в Сирии. Кстати, встречаются и ПТРД, неизвестно как оказавшиеся там. Так что «дедушки» современных крупнокалиберных винтовок еще могут дать меткий выстрел – при необходимости, конечно.

Обложка: pinterest.ru

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