Праздник, остановивший войну. Рождество в годы Первой мировой Находясь вдали от домашнего уюта и близких людей, солдаты мечтали хотя бы на время забыть о тяготах походной жизни и прикоснуться к рождественскому чуду На чтение: 2 минуты

В декабре 1914 года на Западном фронте произошел случай, получивший название «Рождественское перемирие». Накануне Рождества немецкие и английские солдаты прекратили вести огонь и покинули свои позиции, чтобы вместе отметить светлый праздник, а затем сыграть в футбол. Это перемирие стало самым известным, но отнюдь не единственным подобным эпизодом в годы Первой мировой войны. Находясь вдали от домашнего уюта и близких людей, солдаты мечтали хотя бы на время забыть о тяготах походной жизни и прикоснуться к рождественскому чуду.

Маленькие радости в трудные времена

Война не знает ни выходных, ни праздников. Увы, эта истина имеет немало исторических подтверждений. Суровые солдатские будни перед Рождеством мало чем отличались от обычных дней. Далеко не всегда военным удавалось нарядить елку или отправить домой поздравительную открытку, а праздничный ужин и вовсе считался настоящей роскошью. В российской армии Рождество относилось к тем десяти дням в году, когда солдаты получали так называемые «винные порции». Напомним, что хлебным вином в те годы называли водку. Солдаты соблюдали пост: самыми распространенными блюдами с 28 ноября до 7 января (по новому стилю) были каши и рыба. Согласно самым строгим правилам в сочельник есть запрещалось до первой звезды. На Рождество проводили смотр войск и праздничный молебен, а затем устраивался обед с мясными блюдами. С началом войны рождественские елки оказались было «в опале» (как и все немецкое), однако за главный символ зимнего праздника вступилась императрица Александра Федоровна. Будучи немкой по национальности, она и сама подвергалась нападкам – злые языки называли ее едва ли не шпионкой. В 1914 году императрица писала Николаю II: «Говорят, Синод издал указ, воспрещающий устраивать елки. Я постараюсь добраться до истины в этом деле, а затем подниму скандал. Чего ради лишать этого удовольствия раненых и детей? Только из-за того, что этот обычай первоначально позаимствован у немцев? Какая безграничная узость!» Вскоре рождественские елки действительно оставили в покое. В 1916 году искусно украшенное дерево установили в Аванзале Зимнего – для раненых госпиталя, развернутого во дворце. Было объявлено, что средства на нарядную елку пожертвовал наследник престола цесаревич Алексей Николаевич.

В годы Первой мировой в Российской империи издавался журнал «Летопись войны». Его рождественский номер за 1915 год сохранился в библиотеке Генштаба. На первый взгляд он ничем не отличается от других номеров, выходивших каждую неделю. Указы императора, публицистические статьи и очерки, стихи на военную тематику, доклады об успехах российской армии…и лишь на последних страницах читатель видит стихотворение «В святую ночь». Оно рассказывает о доблестных воинах, которые только накануне Рождества могут предаться мечтам о скорой победе и торжестве мира, а уже утром отправятся защищать свою страну. Главным подарком для солдата был отпуск домой, однако на практике такой привилегии удостаивались далеко не все. Известно, что наших союзников по Антанте, британцев, отпускали в ближайшие тыловые города на территории Франции – Кале, Булонь и Амьен. Расстояния на Западном фронте давали больше возможностей быстро добраться домой, а затем вернуться в действующую армию. Рождество 1917 года стало рекордным по числу отпусков: домой, по разным источникам, уезжало до пятидесяти тысяч человек в день. Отпускных свидетельств не хватало на всех: судьбу солдат решали с помощью лотерей и жеребьевок. Кроме того, больше шансов увидеть в праздник родных имели военные, отличившиеся в бою.

Не время враждовать

Рождество оказалось тем редким временем, когда солдаты по собственной инициативе могли прекратить воевать, сесть за один стол или вместе принять участие в церковной службе. Последовав примеру британских и немецких солдат, хором исполнявших рождественскую песню «Тихая ночь, святая ночь», в 1916 году совместный праздничный вечер устроили швейцарцы (они в Первую мировую войну придерживались вооруженного нейтралитета), немцы и французы. На границе Эльзаса бойцы собрались за рождественским столом, зажгли свечи и накрыли стол. Над особым ужином трудились повара сразу трех армий. Случаи перемирий встречались не только среди служащих пехоты – однажды в сочельник над оккупированным немцами французским городом Лилль пролетал британский самолет. В центр неприятельских позиций британский пилот сбросил не бомбу, а самый настоящий сливовый пудинг. Чтобы десерт не помялся и не развалился на части, его тщательно упаковали. И все же война продолжала оставаться войной. Рождественские перемирия использовались на Западном фронте не только для совместных застолий, но и для сбора трупов погибших солдат, лежавших в нейтральной полосе.

Аналогичные события имели место и на Восточном фронте, хотя их описания не так часто встречались в прессе и мемуарах участников боевых действий. В декабре 1914 года российско-германский фронт проходил по территории принадлежавшего Российской империи Царства Польского, а точнее – по линии рек Бзуры и Равки. Перемирие стало возможным из-за того, что в обеих армиях было немало католиков. В ночь на Рождество бои прекратились, выстрелы стихли, и над полем, где совсем недавно насмерть сражались солдаты, разнеслась песня под названием «Cicha noc» – все та же «Тихая ночь», только на польском языке. В это время на другом, Северо-Западном фронте, братались солдаты 249-го Дунайского и 235-го Белебеевского пехотных полков российской и немецкой армий. Генерал от кавалерии Александр Литвинов вспоминал, что немцы первыми стали приглашать русских из 76-й пехотной дивизии «в гости» и состязались с ними в исполнении народных песен. Самые любопытные заглядывали во вражеские окопы, а потом рассказывали сослуживцам, как устроен военный быт «фрицев» и «бошей». Во время рождественских перемирий противники обменивались папиросами, шоколадом и алкогольными напитками. Русские солдаты однажды дарили немецким санитарам медикаменты. Рождественские перемирия случались каждый декабрь вплоть до окончания боевых действий. Случаи братания на фронте бывали и во время Пасхи, однако начало эта традиция берет именно с Рождества 1914 года, когда солдаты впервые отложили оружие, чтобы за одним столом отметить праздник и взглянуть друг другу в глаза.