МОЛЬТКЕ МЛАДШИЙ ХЕЛЬМУТ ИОГАНН ЛЮДОВИГ ФОН

МО́ЛЬТКЕ МЛА́ДШИЙ ХЕ́ЛЬМУТ ИОГА́НН ЛЮДО́ВИГ ФОН - Германский во­енный дея­тель, генерал-полковник (1914 год). Пле­мян­ник Х. Мольт­ке Стар­ше­го .

Окон­чил Бер­лин­скую во­енную ака­де­мию (1878 год). В 1869 году всту­пил фа­нен-юн­ке­ром в 86-й фу­зи­лёр­ный полк.

Уча­ст­ник фран­ко-прусская вой­ны 1870-1871 годоы. В 1880 году за­чис­лен в ГШ. С 1881 года адъ­ю­тант Мольт­ке Стар­ше­го, по­сле смер­ти ко­то­ро­го на­зна­чен фли­гель-адъ­ю­тан­том императора Виль­гель­ма II.

С 1893 года командующий гвардейской ро­ты. В 1899-1902 годы командующий 1-й гвардейской пехотной бри­га­ды, за­тем 1-й гвардейской ди­ви­зии. С 1903 года ге­не­рал-квар­тир­мей­стер, с 1906 года начальник германского (боль­шо­го) Генерального Штаба

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в пла­ни­ро­ва­нии, под­го­тов­ке и раз­вя­зы­ва­нии Первой ми­ро­вой вой­ны . В ос­но­ву под­го­тов­ки Гер­ма­нии к вой­не по­ло­жил Шлиф­фе­на план 1905 года, од­на­ко внёс в не­го по­прав­ки: при раз­вёр­ты­ва­нии германской ар­мий на те­ат­ре вой­ны не­сколь­ко ос­ла­бил си­лы, пред­на­зна­чен­ные для раз­гро­ма Фран­ции, но уси­лил груп­пи­ров­ку в Восточной Прус­сии, на­прав­лен­ную про­тив Рос­сии.

С на­ча­лом вой­ны на­зна­чен начальником По­ле­во­го Генерального Штаба. На этом по­сту вновь пред­при­нял ша­ги по уси­ле­нию германской ар­мии в Восточной Прус­сии за счёт ос­лаб­ле­ния удар­но­го кры­ла Западного фрон­та. В 1914 году во вре­мя сра­же­ния на р. Мар­на (см. Марн­ские сра­же­ния 1914, 1918 годы) от­кры­тый германский фланг был ата­ко­ван французской ар­ми­ей. По­сле­дую­щие дей­ст­вия Мольтке Младшего не со­от­вет­ст­во­ва­ли об­ста­нов­ке, при­ве­ли к по­те­ре управ­ле­ния и про­ва­лу пла­на мол­ние­нос­но­го раз­гро­ма французской ар­мии.

По этой при­чи­не в сентябре 1914 года он от­стра­нён от долж­но­сти.

С декабря 1914 года заместитель на­чаль­ни­ка Генерального Штаба.