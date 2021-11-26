МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1918 ГОДА

МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1918 ГОДА («вто­рая Мар­на») - сра­же­ние ме­ж­ду со­юз­ны­ми (в том числе 8 американских ди­ви­зий) и германскими вой­ска­ми на реке Мар­на (Фран­ция) 15 ию­ля - 4 августа в Первой ми­ро­вой вой­не .

На­ча­лось на­сту­п­ле­ни­ем германских войск (крон­принц Виль­гельм; 48 ди­ви­зий, свыше 6,3 тыс. ору­дий, около 900 са­мо­лё­тов), ко­то­рые, фор­си­ро­вав Мар­ну, вкли­ни­лись в обо­ро­ну со­юз­ни­ков (французский генерал Ф. Фош; 48 ди­ви­зий, свыше 3 тыс. ору­дий) на 3-8 км. От­ра­зив удар про­тив­ни­ка, со­юз­ные вой­ска без артиллерийской под­го­тов­ки при под­держ­ке свыше 200 (по другим дан­ным, около 350) тан­ков и 1,1 тыс. са­мо­лё­тов 18 ию­ля пе­ре­шли в контр­на­сту­п­ле­ние. За 18 дней ожес­то­чён­ных бо­ёв они про­дви­ну­лись на глу­би­ну 40 км, от­тес­нив германские вой­ска за ре­ки Эна и Вель.

По­ра­же­ние в сражении при­ве­ло к про­ва­лу германского пла­на скло­нить Ан­тан­ту к за­клю­че­нию по­чёт­но­го для Гер­ма­нии ми­ра, со­юз­ни­ки ли­к­ви­ди­ро­ва­ли уг­ро­жав­ший Па­ри­жу т. н. Марн­ский вы­ступ фрон­та, и стра­те­гическая ини­циа­ти­ва окон­ча­тель­но пе­ре­шла к ним. По­те­ри сто­рон (уби­тые, ра­не­ные и про­пав­шие без вес­ти) со­ста­ви­ли: германские вой­ска - около 60 тыс. человек; со­юз­ные вой­ска - свыше 100 тыс. человек.

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