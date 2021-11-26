МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1918 ГОДА
МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1918 ГОДА («вторая Марна») - сражение между союзными (в том числе 8 американских дивизий) и германскими войсками на реке Марна (Франция) 15 июля - 4 августа в Первой мировой войне.
Началось наступлением германских войск (кронпринц Вильгельм; 48 дивизий, свыше 6,3 тыс. орудий, около 900 самолётов), которые, форсировав Марну, вклинились в оборону союзников (французский генерал Ф. Фош; 48 дивизий, свыше 3 тыс. орудий) на 3-8 км. Отразив удар противника, союзные войска без артиллерийской подготовки при поддержке свыше 200 (по другим данным, около 350) танков и 1,1 тыс. самолётов 18 июля перешли в контрнаступление. За 18 дней ожесточённых боёв они продвинулись на глубину 40 км, оттеснив германские войска за реки Эна и Вель.
Поражение в сражении привело к провалу германского плана склонить Антанту к заключению почётного для Германии мира, союзники ликвидировали угрожавший Парижу т. н. Марнский выступ фронта, и стратегическая инициатива окончательно перешла к ним. Потери сторон (убитые, раненые и пропавшие без вести) составили: германские войска - около 60 тыс. человек; союзные войска - свыше 100 тыс. человек.