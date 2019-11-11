Чего не было раньше и без чего теперь не воюют: оружие Первой мировой Как первый глобальный военный конфликт в истории человечества привел к появлению совершенно новых образцов и типов вооружения. На чтение: 2 минуты

Как первый глобальный военный конфликт в истории человечества привел к появлению совершенно новых образцов и типов вооружения

Первая мировая война стала не только крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества, она заставила военных всего мира пересмотреть многие положения стратегии и тактики, ввела в оборот новые военные приемы и подходы. Но самое главное – она породила четыре вида совершенно нового оружия, которое привело к изменению самого характера военных действий. Первая мировая война стала, по сути, последней в истории человечества «окопной» войной, поскольку рожденное ею оружие сделало боевые действия гораздо более мобильными. И это привело к тому, что последовавшая за нею через 25 лет Вторая мировая война отличалась кардинально — и не только масштабами.

Бронетехника

Первое применение танков Mk I англичанами, которым принадлежит и само название «танк» (с целью дезинформации противника новое оружие скрывалось под именем «tank» — бак, резервуар), состоялось 15 сентября 1916 года на Сомме и буквально шокировало германскую армию. Впрочем, ее потрясение было недолгим: уже через год Германия вывела на поле боя свои танки A7V. Чуть раньше, весной того же года, первые танки «Сен Шамон» применила в боевых условиях Франция. И ей же принадлежит честь создания самого, пожалуй, совершенного танка первого поколения — «Рено» FT-17, компоновка которого с тремя отделениями — управления впереди, боевого в середине с вращающейся башней и ходового в корме — стала классической и сохраняется по сей день в большинстве танков мира. В России первый проект танка (на который, кстати, были очень похожи и британские «Марки», и все остальные бронированные монстры первого поколения) был разработан в 1911-1915 годах конструктором Василием Менделеевым, но он так и не вышел из стадии чертежей, а построенные в единственных экземплярах танк Пороховщикова и танк Лебединского не были запущены в серию.

Авиация

Появившиеся в начале ХХ века самолеты не сразу, но довольно быстро стали рассматриваться военными как новое оружие, способное существенно изменить положение дел на полях будущей войны. В России, например, Офицерская воздухоплавательная школа в Гатчине начала готовить боевых летчиков в 1910 году и стала первой русской профессиональной школой именно военных летчиков. В итоге в Первую мировую войну Россия вступила, имея самый большой воздушный флот в мире, — 263 самолета, среди которых были и единственные на тот момент тяжелые многомоторные бомбардировщики «Илья Муромец» конструкции Игоря Сикорского. Тем не менее, развернуть собственное масштабное производство самолетов российской промышленности не удалось, и к концу войны наиболее совершенные модели истребителей и разведчиков — основных типов самолетов Первой мировой — имели на вооружении Германия, Франция и Великобритания. К этому времени их вооружение составляли уже не пистолеты и револьверы пилотов, а синхронные и турельные пулеметы, позволяющие вести настоящие воздушные бои.

Автоматическое оружие

Хотя пулеметы доказали свою эффективность в полевом бою еще на рубеже XIX и XX веков и широко применялись в ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов , ручное автоматическое оружие появилось только в ходе окопных сражений Первой мировой войны. Винтовки оказались слишком громоздкими для траншейных схваток, да и скорострельность их была невелика, а пулеметы, даже ручные, были излишне тяжелыми. В итоге как оружие для штурмовых групп появились пистолеты-пулеметы — автоматическое оружие под пистолетный патрон, отличавшееся высокой скорострельностью при достаточно небольших габаритах и массе. Первые серийные пистолеты-пулеметы создали в Италии и США, где появился легендарный пистолет-пулемет Томпсона. А в России оружейнику Владимиру Федорову удалось разработать и запустить в серию первый в мире автомат — «ружье-пулемет» под винтовочный патрон, оснащенное сменными магазинами и переводчиком огня, которые позднее стали обязательными элементами такого типа оружия.

Отравляющие газы

Первая мировая война стала и полигоном для испытания и применения первого в мире типа оружия массового уничтожения — отравляющих газов, или боевых отравляющих веществ. Традиционно считается, что первенство в этой сфере принадлежит Германии, успешно применившей хлор 22 апреля 1915 года на Ипре, но в действительности еще в 1914 году французские войска использовали против немцев гранаты со слезоточивым газом, а позднее — и с хлором, которые, однако, не были эффективными. Одним из самых знаменитых эпизодов применения химического оружия стала газовая атака германских войск против защитников русской крепости Осовец 6 августа 1915 года, а меньше чем через год уже русская артиллерия обстреливала австро-венгров во время Брусиловского прорыва . В качестве меры противодействия боевым отравляющим веществам все основные страны-участницы Первой мировой войны создали противогазы , которые по сей день входят в комплект обязательного снаряжения военных. Вскоре после окончания войны применение отравляющих газов было запрещено, а случаи их использования в боевых условиях в ходе последующих конфликтов, в том числе во время Второй мировой войны, единичны. Производство этого вида оружия продолжается по сей день.

Автомобили

Строго говоря, автомобили, появившиеся в самом конце ХIХ века, трудно назвать именно оружием, но они кардинально изменили многие тактические и стратегические подходы в армиях всего мира. Прежде всего, автомобильный парк позволял гораздо эффективнее оперировать резервами и организовывать снабжение войск всем необходимым, в первую очередь боеприпасами и питанием. А кроме того, очень быстро конструкторы начали навешивать на автомобили броневые листы и оснащать их пулеметами, превращая машины в очень подвижные огневые точки. Первые подобные опыты пришлись на рубеж XIX-XX веков, а одной из первых за разработку броневиков взялась Россия, которая на опыте войны с Японией убедилась в эффективности подобных бронемашин. Именно она первой поставила «блиндированные автомобили», как тогда назывались броневики, на вооружение своей армии (правда, отсутствие собственного крупного автопроизводства вынуждало создавать бронемашины на импортной моторно-колесной базе), а в годы Первой мировой войны и другие страны начали массово выпускать и применять бронемашины. Постепенно производство бронеавтомобилей превратилось в отдельную отрасль промышленности, а со временем они уступили место бронетранспортерам, которые стали продолжением идеи броневика, приспособленного для переброски живой силы.

Обложка: Памятник русским воинам-участникам Первой Мировой войны в Москве на Поклонной горе. Источник: msmap.ru

Смотрите также:

За что морская пехота любила капризную «Светку»: история СВТ-40

Первый русский танк – каким он был?

Стальные монстры сражений: история бронепоездов

Как «Руссо-Балт» сделал Россию лидером мирового автопрома

Краткий курс истории. Сильнейший отравляющий газ