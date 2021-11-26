АМЬЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918

Наступательная операция англо-французски войск 8–13 августа против германских армий в Первую мировую войну .

Операция стала началом общего наступления союзников по Антанте в последней кампании войны. Целью операции стала ликвидация Амьенского выступа и недопущение артиллерийского обстрела ж. д. Париж–Кале. На участке прорыва Морланкур–Морей были сосредоточены главные силы 4-й английской армии генерала Роулинсона и 1-й корпус французской армии генерала Дебене. Им противостояли 7 пехотных дивизий 2-й германской армии генерала Марвица. 8 августа англо-французские войска продвинулись на 11 км в глубину немецкой обороны на фронте в 30 км. К 13 августа союзные войска расширили фронт наступления до 75 км и продвинулись еще на 8–9 км, нанеся тяжелое поражение немецкой армии. 08.08.1918 стало, по словам Э. Людендорфа , «черным днем германской армии» и началом разгрома Германии в войне.

Автор статьи: Шацилло В.К.

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