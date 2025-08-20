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Вторая половина ХХ века – послевоенный период восстановления утраченного и гонки вооружений. Растет потребность в повышении уровня и повсеместной доступности образования. Число студентов возрастает, молодежь все больше проявляет интереса к науке, культуре. Шестидесятничество. При Брежневе гайки если и закручиваются в их отношении, то куда более гуманно, чем это было при прежних руководителях.

СССР – космическая держава. Спутники, полет человека в космос, полет на Луну. Большинство разработок именно того периода (как и ядерные, и ракетные), применяются и сегодня.

Повседневная культура тоже меняется – мы открываемся миру, повышаем качество жизни. Туризм, садоводство, дачи становятся частью бытовой культуры советских людей.

Долгую эру правления Брежнева называют «золотым веком», однако пришедший в 1980-х к власти Горбачев объявляет его периодом «застоя», обещая ускорение, гласность, отменяя «железный занавес», давая свободу культуре, СМИ.

Это оборачивается провалом, распадом СССР, приходом и последующим импичментом Ельцина. К власти приходит В. Путин, которому предстоит восполнить утраченное за лихие 90-е – в науке, достижениях, культуре.