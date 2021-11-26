ЖИОНО ЖАН
ЖИОНО ЖАН - французский писатель.
Сын сапожника. В 1915-1918 годах участвовал в 1-й мировой войне; описал её ужас и абсурд в романе «Большое стадо» («Le grand troupeau», 1931). Дебютировал в литературе циклом пасторальных стихов «В сопровождении флейты» («Accompagnés de la flûte», 1924). Первый успех принесла публикация трилогии «Пан» [«Pan», романы: «Холм» («Colline», 1929, русский перевод 1934 года), «Один из Бомюня» («Un de Baumugnes», 1929), «Отава» («Regain», 1930)], в которой лиризм сочетался с описанием тяжёлого крестьянского быта в Провансе. Картина жизни юга Франции натуралистично представлена Жионо в пронизанных пантеистическими настроениями романах «Песнь земли» («Le chant du monde», 1934, русский перевод 1935 года), «Да пребудет моя радость» («Que ma joie demeure», 1935, в русском переводе - «Радость», 1936). Пацифистские убеждения Жионо, к которым его привёл военный опыт, навлекли на писателя обвинения в сотрудничестве с оккупационным режимом во время 2-й мировой войны. Среди других произведений - «гусарский цикл» романов, связанный общим героем - пьемонтским гусаром Анжело [«Смерть персонажа» («Mort d’un personnage», 1948), «Гусар на крыше» («Le hussard sur le toit», 1951, русский перевод 1992 года; экранизация Ж.П. Рапно, 1995), «Сумасшедшее счастье» («Le bonheur fou», 1957)]; повести «Король без развлечений» («Un roi sans divertissement», 1947, русский перевод 2002 года), «Большие дороги» («Les grands chemins», 1951), «Польская мельница» («Le Moulin de Pologne», 1952, русский перевод 1992 года).
Сочинения:
Œuvres romanesques complètes. P., 1987–1996. Vol. 1–6.