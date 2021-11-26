ЖИЛИС-ГАРА ТЕРЕЗА
ЖИЛИС-ГАРА ТЕРЕЗА - польская певица.
Окончила Музыкальную академию в Лодзи (1957). Дебютировала в 1956 году в оперном театре Кракова (Галька в одноименной опере С. Монюшко), где была солисткой в 1957-1960 годах. Третья премия Международного конкурса в Мюнхене (1960). Пела в оперных театрах Оберхаузена, Дортмунда (1962), Дюссельдорфа (1960-1966). Участница Глайндборнского (1965) и Зальцбургского (1968) фестивалей. Выступала в крупнейших оперных театрах мира: Парижской опере (с 1966 года), «Ковент-Гарден» (Лондон) и «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк; оба с 1968 года), Венской государственной опере (с 1972 года), «Ла Скала» (Милан; с 1977 года). В 1978 году на сцене московского Большого театра исполнила партию Татьяны («Евгений Онегин» П.И. Чайковского). Основа оперного репертуара - музыка В.А. Моцарта и композиторов-романтиков. Славилась исполнением песен К. Шимановского. С 1980 года живёт в Монако.