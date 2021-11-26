ЖИЛИС-ГАРА ТЕРЕЗА

ЖИЛИС-ГАРА ТЕРЕЗА - польская певица.

Окон­чи­ла Музыкальную ака­де­мию в Лод­зи (1957). Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1956 году в опер­ном те­ат­ре Кра­ко­ва (Галь­ка в од­но­именной опе­ре С. Мо­нюш­ко ), где бы­ла со­ли­ст­кой в 1957-1960 годах. Третья премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са в Мюн­хе­не (1960). Пе­ла в опер­ных те­ат­рах Обер­хау­зе­на, Дор­тмун­да (1962), Дюс­сель­дор­фа (1960-1966). Уча­ст­ни­ца Глайн­дборн­ско­го (1965) и Зальц­бург­ско­го (1968) фес­ти­ва­лей. Вы­сту­па­ла в круп­ней­ших опер­ных те­ат­рах ми­ра: Па­риж­ской опе­ре (с 1966 года) , «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон) и «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк; оба с 1968 года), Вен­ской государственной опе­ре (с 1972 года), «Ла Ска­ла» (Ми­лан; с 1977 года). В 1978 году на сце­не московского Боль­шо­го те­ат­ра ис­пол­ни­ла пар­тию Тать­я­ны («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ). Ос­но­ва опер­но­го ре­пер­туа­ра - му­зы­ка В.А. Мо­цар­та и ком­по­зи­то­ров-ро­ман­ти­ков. Сла­ви­лась ис­пол­не­ни­ем пе­сен К. Ши­ма­нов­ско­го. С 1980 года жи­вёт в Мо­на­ко.