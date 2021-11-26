ЖЕРМЕН СИЛЬВИ

ЖЕРМЕН СИЛЬВИ - французская писательница.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. Изу­ча­ла фи­ло­со­фию в Сор­бон­не, бы­ла уче­ни­цей Э. Ле­ви­на­са. За­щи­ти­ла док­тор­скую диссертацию в университете Па­риж-X (1981). В 1986-1992 годах жи­ла в Пра­ге, где пре­по­да­ва­ла фи­ло­со­фию. Пе­чата­ет­ся с 1985 года. Ав­тор ска­зок, но­велл , опи­са­ний пу­те­ше­ст­вий, эс­се, а так­же ро­ма­нов, на­пи­сан­ных в сти­ли­сти­ке прит­чи: «Кни­га но­чей» («Le livre des nuits», 1985, русский перевод 1998 года), «Ян­тар­ная ночь» («Nuit d’ambre», 1987, русский перевод 2003 года), «Дни гне­ва» («Jours de colère», 1989, русский перевод 1993 года), «Ди­тя-ме­ду­за» («Enfant Méduse», 1991, в русском переводе - «Взгляд меду­зы», 2002), «Без­мер­ность» («Im­men­sités», 1993, русский перевод 2003 года), «Маг­нус» («Magnus», 2005) и др. Главная те­ма твор­чест­ва Жермен - при­ро­да зла, его ме­сто в ми­ро­зда­нии; тек­сты Жермен, про­ни­зан­ные мис­ти­циз­мом , от­ли­ча­ют­ся изы­скан­ны­ми ме­та­фо­ра­ми, за­мы­сло­ва­то со­че­та­ют ре­аль­ность и фан­та­сти­ку.