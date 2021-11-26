ЗАКС НЕЛЛИ

ЗАКС (Sachs) НЕЛЛИ (псевдоним; настоящее имя Ле­о­ни) - немецкая по­этес­са.

Ро­ди­лась в се­мье еврейского фаб­ри­кан­та, по­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. На­чи­на­ла как ав­тор нео­ро­ман­ти­че­ской эле­ги­че­ской ли­ри­ки. Её по­этические опы­ты под­дер­жал С. Цвейг. В 1905-1940 годы пе­ре­пи­сы­ва­лась с С. Ла­гер­лёф, с по­мо­щью ко­то­рой в 1940 году вме­сте с ма­те­рью эмиг­ри­ро­ва­ла в Шве­цию, в по­след­ний мо­мент из­бе­жав от­прав­ки в конц­ла­герь. В этот пе­ри­од в твор­че­ст­ве Закс про­ис­хо­дит пе­ре­лом: тра­ге­дия еврейского на­ро­да ста­но­вит­ся основным мо­ти­вом её ли­ри­ки, ос­мыс­лен­ным в эк­зи­стен­ци­аль­ных ка­те­го­ри­ях жиз­ни и смер­ти, хруп­ко­сти бы­тия и си­лы ду­ха. По­этическое твор­че­ст­во, по при­зна­нию Закс, бы­ло для неё спо­со­бом вы­жи­ва­ния, пре­одо­ле­ния глу­бо­чай­шей пси­хической трав­мы. Она по­гру­жа­ет­ся в тра­ди­ции ев­рей­ской (каб­ба­ла, ха­си­дизм) и хри­сти­ан­ской (Я. Бё­ме) мис­ти­ки; со вре­ме­нем мис­тическая со­став­ляю­щая по­эзии Закс ста­но­вит­ся пре­ва­ли­рую­щей, язы­ко­вая фор­ма её сти­ха - всё бо­лее гер­ме­тич­ной, от­ре­шён­ной от язы­ка по­все­днев­но­сти. За пер­вым сборников «В жи­ли­щах смер­ти» («In den Wohnungen des Todes», 1947) по­сле­до­ва­ли «За­тме­ние звёзд» («Sternver­dun­kelung», 1949), «И ни­кто не зна­ет, как быть» («Und niemand weiß weiter», 1957). Пи­са­ла так­же пье­сы и дра­ма­тические фраг­мен­ты, ко­то­рые на­зы­ва­ла «сце­ни­че­ской по­эзи­ей». Из­вест­ность при­шла к Закс по­сле вы­хо­да сборника «Бег­ст­во и пре­вра­ще­ние» («Flucht und Verwandlung», 1959). В Гер­ма­нии Закс лишь в 1960-е годы по­лу­чи­ла на­ря­ду с П. Це­ла­ном (с ко­то­рым её свя­зы­ва­ла мно­го­лет­няя друж­ба) при­зна­ние как круп­ней­ший по­эт хо­ло­ко­ста; её сти­хи ста­ли от­ве­том на во­прос Т. Адор­но о воз­мож­но­сти по­эзии по­сле Ос­вен­ци­ма. Но­бе­лев­ская премия (1966).

Произведения:

«В жи­ли­щах смер­ти» («In den Wohnungen des Todes», 1947 г.),

«За­тме­ние звёзд» («Sternver­dun­kelung», 1949 г.),

«И ни­кто не зна­ет, как быть» («Und niemand weiß weiter», 1957г.),

«Бег­ст­во и пре­вра­ще­ние» («Flucht und Verwandlung», 1959 г.).