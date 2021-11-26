ЗАКС НЕЛЛИ
ЗАКС (Sachs) НЕЛЛИ (псевдоним; настоящее имя Леони) - немецкая поэтесса.
Родилась в семье еврейского фабриканта, получила домашнее образование. Начинала как автор неоромантической элегической лирики. Её поэтические опыты поддержал С. Цвейг. В 1905-1940 годы переписывалась с С. Лагерлёф, с помощью которой в 1940 году вместе с матерью эмигрировала в Швецию, в последний момент избежав отправки в концлагерь. В этот период в творчестве Закс происходит перелом: трагедия еврейского народа становится основным мотивом её лирики, осмысленным в экзистенциальных категориях жизни и смерти, хрупкости бытия и силы духа. Поэтическое творчество, по признанию Закс, было для неё способом выживания, преодоления глубочайшей психической травмы. Она погружается в традиции еврейской (каббала, хасидизм) и христианской (Я. Бёме) мистики; со временем мистическая составляющая поэзии Закс становится превалирующей, языковая форма её стиха - всё более герметичной, отрешённой от языка повседневности. За первым сборников «В жилищах смерти» («In den Wohnungen des Todes», 1947) последовали «Затмение звёзд» («Sternverdunkelung», 1949), «И никто не знает, как быть» («Und niemand weiß weiter», 1957). Писала также пьесы и драматические фрагменты, которые называла «сценической поэзией». Известность пришла к Закс после выхода сборника «Бегство и превращение» («Flucht und Verwandlung», 1959). В Германии Закс лишь в 1960-е годы получила наряду с П. Целаном (с которым её связывала многолетняя дружба) признание как крупнейший поэт холокоста; её стихи стали ответом на вопрос Т. Адорно о возможности поэзии после Освенцима. Нобелевская премия (1966).
Произведения:
«В жилищах смерти» («In den Wohnungen des Todes», 1947 г.),
«Затмение звёзд» («Sternverdunkelung», 1949 г.),
«И никто не знает, как быть» («Und niemand weiß weiter», 1957г.),
«Бегство и превращение» («Flucht und Verwandlung», 1959 г.).