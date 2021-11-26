ВАВРА ОТАКАР
ВАВРА ОТАКАР - чешский кинорежиссёр, сценарист, народный артист Чехословацкой Социалистической Республики.
Изучал архитектуру в Брно и Праге. Выступал как кинокритик и публицист.
В 1929-1932 годах член объединения «Левый фронт». В начале 1930-х годов работал как ассистент режиссёра и сценарист, в 1931 году дебютировал экспериментальным фильмом «Свет прорезает тьму». Экранизировал произведения чешских писателей: «Философская история» по А. Ирасеку, «Девственность» по М. Майеровой (оба 1937 года, премия Международного кинофестиваля в Венеции) и др. Значительным событием стал фильм «Цех кутногорских дев» (1938 год, премия Международного кинофестиваля в Венеции).
Работам Вавра свойственны нестандартные изобразительные решения, виртуозность монтажа, опора на детально разработанный сценарий и театральную актёрскую школу.
В период немемецко-фашистской оккупации Вавра обратился к языку иносказаний: «Юмореска», «Заколдованный дом» (оба 1939 года), «Пациентка доктора Гегеля» (1940 год), «Турбина» (1941 год), «Майская сказка» (1942 год). Среди фильмов конца 1940 - 1960-х годов: «Немая баррикада» (1949 год, Государственная премия ЧССР, 1949 год), историческая трилогия «Ян Гус» (1955 год), «Ян Жижка» (1956 год) и «Против всех» (1958 год), «Золотой ранет» (1965 год, главная премия Мкф в Сан-Себастьяне), «Романс для корнета» (1967 год, премия Международного кинофестиваля в Москве; Государственная премия ЧССР, 1968 год).
Свидетель событий «пражской весны», в 1969 году Вавра создал кинопритчу об инквизиторских процессах в Чехии «Молот против ведьм».
В числе других фильмов: «Дни предательства» (1973 год), «Соколово» (1974 год, совместно с СССР), «Освобождение Праги» (1976 год), «Комедиант» (1984 год), «Вероника» (1985 год), «Европа танцевала вальс» (1989 год), «Моя Прага» (2003 год).
С 1957 года преподавал на кинофакультете Академии изобразительных искусств в Праге (профессор - с 1963 года). Ученики Вавра - В. Хитилова, И. Менцель и другие режиссёры «новой чехословацкой волны».
Удостоился премии Международного кинофестиваля в Канне (1991 год) и в Карлови-Вари (2001 год) за вклад в киноискусство.