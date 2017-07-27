Томас Бивитт: Русская культура знает цену страданиям Сегодня годовщина со дня смерти великого русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. В этот день 176 лет назад автор строк «Угас, как светоч, дивный гений, // Увял торжественный венок» сам разделил участь того, кому некогда посвятил эти слова. 27 июля 1841 года Михаил Лермонтов погиб на дуэли. Не всякому известно, что фамилия Лермонтовых восходит к древнему шотландскому роду, основателем которого, вероятно, был легендарный средневековый сказитель XIII века Томас Лермонт, вошедший в историю как Томас Рифмач. В наши дни Томасом-Рифмачом называют 49-летнего шотландского автора и исполнителя Томаса Бивитта. Не так давно Бивитт покинул родные берега Шотландии и обосновался в Екатеринбурге.... На чтение: 3 минуты

Сегодня годовщина со дня смерти великого русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. В этот день 176 лет назад автор строк «Угас, как светоч, дивный гений, // Увял торжественный венок» сам разделил участь того, кому некогда посвятил эти слова. 27 июля 1841 года Михаил Лермонтов погиб на дуэли.

Не всякому известно, что фамилия Лермонтовых восходит к древнему шотландскому роду, основателем которого, вероятно, был легендарный средневековый сказитель XIII века Томас Лермонт, вошедший в историю как Томас Рифмач. В наши дни Томасом-Рифмачом называют 49-летнего шотландского автора и исполнителя Томаса Бивитта. Не так давно Бивитт покинул родные берега Шотландии и обосновался в Екатеринбурге. Одной из причин переезда в Россию стала как раз любовь к поэзии Михаила Лермонтова.

В репертуаре барда – собственные английские переводы лермонтовских стихов, в уникальной авторской аранжировке они звучат как классические шотландские баллады. Кроме того, в компании трёх очаровательных уральских девушек Томас Бивитт исполняет на английском языке песни о Великой Отечественной войне – группа получила название «Томас-Рифмач и Три Музы». Надо сказать, что в переводе Томаса Бивитта «Тёмная ночь» и «День Победы» звучат не менее пронзительно, чем в оригинале. Шотландец, активно включившийся в культурную жизнь Екатеринбурга, занимается также популяризацией и переводом произведений современных поэтов Урала. И, наконец, Томас Бивитт делает, казалось бы, совершенно невозможное: он переводит на английский язык песни Владимира Высоцкого.

Человек-самородок и человек-оркестр (он обычно играет на гитаре, одновременно аккомпанируя себе на губной гармошке и бубне, хорошо владеет и скрипкой), Томас Бивитт впервые оказался в нашей стране в 2008 году, будучи приглашённым на один из фестивалей в честь московского Дня города. О том, как это случилось, порталу «История.рф» рассказал сам бард:

– Я искал возможность побывать в России ещё с тех пор, как встретился с несколькими русскими в одном из пабов Эдинбурга. Меня позвал в Москву Иван Донцов из российского культурного фонда «Вереск», узнав однажды из общения на интернет-форуме о моём интересе к Владимиру Высоцкому. В то время я уже изучал русский язык. Раньше я изучал другие европейские языки, в том числе французский и немецкий, но я понял, что русский гораздо интереснее. Мой главный лингвистический интерес – это связь между языком и музыкой. Когда я услышал, как Высоцкий поёт по-русски, я понял, что нашёл барда, изучение которого может быть мне очень интересно. Я снова посетил Россию в январе 2009 года, чтобы выступить на организованном «Вереском» фестивале в честь 250-летия со дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса. С тех пор я приезжал каждый год, в основном чтобы выступить в Москве и Екатеринбурге. Затем, в ноябре 2014 года, мне предложили мою нынешнюю работу в Институте философии и права Уральского отделения РАН.

– Но почему именно Екатеринбург?

– Мне очень нравилось приезжать в Москву, однако со временем я понял, что это слишком большой город… Мне было трудно жить в нём, проводить полный рабочий день. Я рад, что мне предложили работу в Екатеринбурге. Люди здесь очень творческие, талантливые. Кажется, они меньше спешат, чем в Москве, и поэтому у них больше времени для участия в моих творческих проектах!

– Выходит, вы сменили Эдинбург на Екатеринбург. После жизни в Шотландии что вам особенно нравится в России?

– Мне почти всё нравится в России! Но в первую очередь – язык и люди. Русская культура очень богата. Кроме того, русская культура знает цену человеческим страданиям, что я тоже считаю очень важным.

– Что именно вы имеете в виду?

– Это, безусловно, видно в персонажах Достоевского и в жизни таких поэтов, как Пушкин, Лермонтов и Высоцкий. Но ещё – что даже более трогательно – это видно в популярных песнях Великой Отечественной войны. Такие песни, как «Тёмная ночь», рассказывают о страданиях отдельного простого солдата, которому не хватает жены и который задаётся вопросом, продержится ли он эту ночь. Песня показывает, что страдание – это краеугольный камень того, что означает быть Человеком. И как бы ни было ужасно, настоящие люди продолжают делать то, что должны. Русские не боятся показать, что они чувствуют страдания других.

Возьмите исторический пример Сталинградской битвы. Приказ был – «Ни шагу назад!». За невыполнение приказа расстреливали. Это звучит бесчеловечно для либерального, западного разума, но не следует упускать из виду, что реальная жизнь идёт рука об руку со страданиями. Аналогичная ситуация произошла во время вторжения Наполеона в 1812 году. Русские сожгли Москву, чтобы лишить оккупантов зимнего убежища! Конечно, страдали из-за этого все, не только французы. И будем надеяться, что в нашей жизни мы больше не увидим таких страданий!

– Для этого важно знать и помнить историю своей страны, а в мире с этим, кажется, есть проблемы…

­­– Разумеется, историю своей страны знать необходимо! В противном случае будет не «страна», а просто совокупность потребителей и производителей, действующих (на весьма неравных условиях) на глобальном рынке. Твоя история, культура и традиции – это кто и что ты есть.

– Почему, на ваш взгляд, существует так много невежества относительно знаний о прошлом?

– Я полагаю, что, как и в случае с другими науками, на человека просто обрушивается слишком много информации, поэтому людям приходится быть избирательными в понимании истории. Мне кажется, что российская система образования предлагает более полную картину понимания истории, чем в тех англоговорящих странах, в которых я жил. Но, конечно, и российская система тоже избирательна. Это я отчётливо вижу в своей работе по переводу стихов и песен (например, Лермонтова и Высоцкого). Всегда есть теневая часть истории – как, например, связь между Лермонтовым и древним шотландским бардом Томасом Рифмачом. Кстати, основываясь на этом, я предлагаю своим слушателям новый взгляд в легко усваиваемой двуязычной форме. Дальше зависит от них, захотят ли они углубиться в предмет.

– А как принято изучать историю в Шотландии?

– «Принято» – это интересное русское слово. Я не уверен, как вообще перевести эту дефиницию на английский. В общем, это слово, как представляется, относится к определённому идеологическому контексту. Рискну предположить, что основополагающая идеология в Шотландии и Соединённом Королевстве в целом в настоящее время находится в довольно удручающем состоянии.

Однако историю Шотландии можно рассказать довольно просто, начиная с барда Томаса Рифмача, который был почти что современником Уильяма Уоллеса (рыцарь, народный герой Шотландии ­– Р. Ж. ) и Роберта Брюса (великий шотландский монарх, основатель династии Брюсов – Р. Ж. ). Томас Рифмач точно был ещё жив, когда умер Александр III, который оказался последним королём Шотландии, чей родной язык был гэльский. Томас, который также известен как пророк, предсказывает историю Шотландии в стихах вплоть до шотландского короля Якова VI, который стал королём Яковом I в Англии и объединил короны в 1603 году. С этого момента родословная всей британской королевской семьи может быть прослежена обратно до шотландца Роберта Брюса, чья кровь, таким образом, выполнила пророчество Томаса. Впоследствии два ключевых героя этой шотландской истории – Роберт Брюс и Томас Лермонт (Рифмач) – присоединяются к русской истории: Брюс через отношения британских королевских семей с Романовыми, Лермонт – через предков Лермонтова.

– Приятно, что вы снова всё свели к России, но вы сказали, что вам в нашей стране нравится «почти всё». Значит, что-то всё-таки не нравится?

– Водители в городах очень грубые, особенно в Екатеринбурге. Когда осадки, улицы превращаются в реки из грязи. Я бы хотел, чтобы в России городская среда и законы лучше защищали интересы велосипедистов и пешеходов! Хотя в Москве уже многое для этого сделано за последние годы.

– Будем надеяться на лучшее. Thank you!