Приезжали ли «Битлз» в СССР? «Back in the USSR» («Снова в СССР») – так называется одна из самых известных песен легендарной британской группы «Битлз». Можно подумать, что «битлы» действительно были в Советском Союзе. Слухи об этом начали распространяться ещё в середине 1960-х годов на самом пике популярности «ливерпульской четвёрки». Многим хотелось верить в то, что Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр то ли дали закрытый секретный концерт в самом Кремле, то ли самолёт с «Битлз» приземлился в московском аэропорту по причине поломки. На самом деле текст песни – это всего лишь пародия на песню известного исполнителя Чака Берри «Back in the USA».... На чтение: 1 минута

«Back in the USSR» («Снова в СССР») – так называется одна из самых известных песен легендарной британской группы «Битлз». Можно подумать, что «битлы» действительно были в Советском Союзе. Слухи об этом начали распространяться ещё в середине 1960-х годов на самом пике популярности «ливерпульской четвёрки». Многим хотелось верить в то, что Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр то ли дали закрытый секретный концерт в самом Кремле, то ли самолёт с «Битлз» приземлился в московском аэропорту по причине поломки.

На самом деле текст песни – это всего лишь пародия на песню известного исполнителя Чака Берри «Back in the USA». «Битлз» никогда не были в Советском Союзе, а приезд их, который мог принести советским властям весьма неплохую прибыль, не состоялся не столько по идеологическим причинам, а вследствие зависти известных советских композиторов. Если бы зрители предпочли модную британскую музыку, классики отечественной музыки лишились бы части своих солидных по тем временам доходов. Один из таких композиторов, Никита Богословский, в 1964 году написал в «Литературной газете» залихватский фельетон, буквально переведя с английского название группы и обозвав англичан навозными жуками.

Но после того, как 4 марта 1966 года Леннон заявил, что « сейчас мы более популярны, чем Иисус; я не знаю, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или христианство », советская идеологическая машина вплоть до газеты «Правда» стала иногда похваливать парней из Ливерпуля. Никто в СССР «битлов» не запрещал – это ещё одна легенда. Фирма грамзаписи «Мелодия» с 1967 года хорошо зарабатывала на выпуске небольших пластинок «Битлз», на обложке которых вместо названия группы значилось «Вокально-инструментальный ансамбль». Советские певцы, например Валерий Ободзинский, перепевали битловские песни с русским текстом.

А 24 мая 2003 года песня «Back in the USSR» прозвучала прямо на Красной площади в исполнении автора, Пола Маккартни, которому 18 июня 2017-го исполнилось 75 лет. Владимир Путин сопровождал музыканта во время его прогулки по Кремлю.