Прибалтийские легионы СС: местечковый позор вместо истории общих побед Предисловие Андрея СорокинаВ современном околоисторическом календаре месяц март печально знаменателен ежегодным «нацистским шествием» в Риге 16 марта – в честь «подвигов» латышского легиона «Ваффен-СС».Легион этот, признаться, – не единственный в Европе и даже не единственный в Прибалтике. На чтение: 6 минут

Предисловие Андрея Сорокина

В современном околоисторическом календаре месяц март печально знаменателен ежегодным «нацистским шествием» в Риге 16 марта – в честь «подвигов» латышского легиона «Ваффен-СС».

Легион этот, признаться, – не единственный в Европе и даже не единственный в Прибалтике. Однако с 90-х годов именно новая независимая Латвия стала тем самым государством, которое наиболее настырно и вызывающе продвигает образ эсэсовских «борцов за свободу», поэтому она и на слуху. И только сейчас на этом поле у Латвии появился достойный конкурент – майданная Украина со своей «Галичиной» и прочей бандеровщиной.

В российской злободневной публицистике все эти выкрутасы молодых демократий разобраны по косточкам и неоднократно осуждены. Наука история, в свою очередь, бережно хранит достоверные сведения о «боевом пути» эсэсовских легионеров – вплоть до последних защитников Рейхстага из французской дивизии «Шарлемань», хранивших верность фюреру даже дольше вермахта, который к тому моменту как раз кончился.

И наука история учит нас, чем «Ваффен-СС» в целом отличается от СС и почему эта организация увернулась от нюрнбергского приговора. Мы знаем, что формально это – фронтовые части, призванные в конечном итоге лечь костьми под советскими танками, когда Гитлеру под них уже нечего было бросать. Знаем, что юноши с оккупированных территорий в эти части тупо призывались – как вассалы Рейха.

Но мы знаем также, что «формально» и на «самом деле» – это совсем разные вещи. Знаем, что собственно фронтовая история прибалтийских легионов «Ваффен-СС» была короткой и бесславной – до первого и, как правило, последнего боестолкновения с Красной Армией. Знаем, что кроме призывников, брошенных на фронт, в «Ваффен-СС» были главным образом добровольцы – охранники концлагерей, шуцманы, каратели, по макушку замазанные в военных преступлениях.

Знаем, что наши предки-победители отличали одно от другого. И потому распределили по справедливости: одним – виселицу и ГУЛАГ до скорой могилы; другим – назидательный подзатыльник и «санаторный» срок от 3 до 5 лет чисто для осознания, а то и вовсе повестку в Красную Армию.

И это был со стороны «кровавого сталинского режима» не прекраснодушный всепрощенческий гуманизм.

Это такое русское историческое сознание. Побеждённый вражеский солдат – уже не враг. А мобилизованный несмышлёныш – и подавно.

Именно такое свойство советской-российской цивилизации позволило незадачливым солдатам (не карателям!) «Ваффен-СС» жить-поживать в Советской Прибалтике на правах нормальных граждан. И, свидетельствую: не было там к ним вражды со стороны ветеранов-победителей.

Латышские и эстонские старички (солдаты – не каратели!) нам и сегодня не враги – их победили до нас.

Да и шествия «легионеров СС» – не для них.

Шествия «легионеров СС» – это даже не для пресловутых «пересмотров истории Второй мировой», хотя и имеют к этим пересмотрам отношение.

Шествия «легионеров СС» – это первое и единственное, во что вцепились постсоветские элитки в поисках своей незалежной национальной идентичности. Потому что эту идентичность надо было обязательно отмежевать от реальных истории и культуры (которые большей частью – в одном общем поле с нами), представить свой народ как жертву «русской оккупации». И как-то так само вышло, что единственное свидетельство «борьбы» с теми, кого велено считать поработителем, – это клятва верности Гитлеру.

И именно такая «идентичность лимитрофов» почему-то удобна нашим «западным партнёрам». Настолько удобна, что они даже закрывают глаза на нацистские шалости своих подопечных.

Что делать будем? Изумляться будем. И сочувствовать.

Это что ж надо было над собой, над своей культурой учинить, чтобы добровольно и с весёлым гиканьем вычеркнуть целые народы из Большой Истории, из списка победителей – и записаться в лузеры? И главное – с какой целью? Ради каких высоких печенек?

Тем более, что в основе этой новой «национальной идентичности» – не столько короткая история «сопротивления», сколько история позорных преступлений. О подробностях этой истории расскажет Николай Калинин – на примере эстонского «Ваффен-СС», который долго и «незаслуженно» оставался в тени своего «знаменитого» латвийского собрата.

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Николай Калинин

Эстонский легион «Ваффен-СС»: новые сказки вместо старых фактов

В 2015 году в прокат вышел художественный фильм «1944» совместного эстонско-финского производства. Режиссер фильма Эльмо Нюганен, сценарист Лео Куннас. Картина посвящена солдатам 20-й эстонской войсковой гренадерской дивизии СС и, в меньшей степени, солдатам 8-го эстонского стрелкового корпуса Красной Армии. Естественно, эстонские солдаты «Ваффен-СС» показаны благородными воинами, которые сражаются за независимость Эстонии против «кровавых большевиков».

Фильм начинается с диалога двух эстонских эсэсовцев, один из которых рассказывает, как его семью депортировали в Сибирь. Эта тёмная линия проходит через весь фильм и показана разными приёмами: это и диалоги героев, и различные эпизоды, среди которых расстрел эстонских мирных граждан с советского самолёта, и попытка советского капитана расстрелять эстонских подростков.

Создатели фильма даже умудрились дистанцировать эстонских эсэсовцев от нацизма весьма своеобразным образом: в фильме эстонские солдаты СС очень пренебрежительно отзываются о Гитлере, которому они как солдаты «Ваффен-СС» присягали на верность: «…Я клянусь в этой святой клятве перед Богом, что я в борьбе против большевизма буду верен фюреру и главнокомандующему германского Вермахта Адольфу Гитлеру и как смелый солдат буду готов в любое время ради этой клятвы отдать свою жизнь!» . Вообще-то, это называется клятвопреступление. Или предательство попросту. Но то не наши проблемы – пусть Гиммлер с этим возмутительным фактом и разбирается.

В фильме нет ни одного упоминания о реальной истории этой дивизии – о чудовищных преступлениях в отношении русского, белорусского, еврейского, да и эстонского народов. Можно даже констатировать, что непрерывные военные преступления 20-й эстонской гренадерской дивизии СС – это и есть её история.

О каких же исторических фактах забыли упомянуть создатели фильма? Как вообще получилось полностью проигнорировать историческую правду и заменить фактическое определение эсэсовцев как кровавых убийц гражданского населения и военнопленных на фантастический образ «защитников независимости Эстонии»?

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Для начала следует вспомнить историю создания этой дивизии. Примерно в конце лета 1941 года, административными инстанциями Вермахта были сформированы шесть эстонских охранных батальонов (Estnische Sicherungs-Abteilungen), имеющих нумерацию от 181 до 186. Затем, в ноябре 1941 года, немцы формируют эстонские шуцманшафт-батальоны общей численностью в 9000 человек. Эти батальоны сначала имели нумерацию от 29 до 42, несколько позже от 286 до 292. 22 декабря 1943 года эти шума-батальоны были переименованы в эстонские полицейские батальоны (Estnische Polizei-Bataillone).

В начале августа 1942 года Гитлер разрешает создание Эстонского легиона СС. Официально он создан приказом SS-FHA в октябре 1942 года. В мае 1943 года легион переформирован в 3-ю эстонскую добровольческую бригаду СС, а в январе 1944 года бригада была переформирована в дивизию. Официальное название дивизии – 20-я войсковая гренадерская дивизия СС (Эстонская №1).

Документально установлено, что в дивизию вошли следующие эстонские и немецкие части и подразделения: три эстонских охранных батальона, которые позже получили наименования «восточных батальонов», примерно 250 эстонцев из эстонских шума-батальонов. В феврале 1944 года в район станции Мыхва прибыл 33-й учебный запасной батальон бригады и личный состав различных полицейских батальонов, которые вместе с новобранцами последней мобилизации сформировали новую дивизию. В эту дивизию также попала 1-я рота батальона «Ваффен-СС» специального назначения (1.Kp./Bataillon der Waffen-SS z.b.V.).

Таким образом, в 20-ю эстонскую войсковую дивизию СС попал личный состав всех ранее сформированных эстонских подразделений (некоторые подразделения вошли в полном составе, некоторые, после расформирования, лишь частично), а также немецкие подразделения «Ваффен-СС».

Для чего я акцентирую внимание на всех этих эстонских и немецких подразделениях? Только для того, чтобы в последующем перечислении фактов было чёткое понимание того, что все эти подразделения имеют самое прямое отношение к 20-й эстонской войсковой гренадерской дивизии СС.

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Теперь поговорим о фактах. Начнём с 1941-42 годов – периода массового уничтожения гражданского населения на оккупированных территориях Прибалтики и Белоруссии.

Зимой 1941-42 года командованию полиции порядка Белоруссии были подчинены несколько литовских, латышских и эстонских шуцманшафт-батальонов, так как немецкие полицейские батальоны, выполнявшие свои функции в Белоруссии, были отправлены на фронт. Шума-батальоны из прибалтийских республик были задействованы в массовых убийствах еврейского населения и советских военнопленных в Белоруссии.

Например, в октябре-ноябре 1941 года два литовских шума-батальона, выполняя приказы командования полиции порядка Белоруссии, участвовали в убийстве более 17 тысяч евреев и советских военнопленных в районе Минска. 8 августа 1942 г. – новый подобный приказ для нескольких прибалтийских шума-батальонов, среди которых находился 36-й эстонский шума-батальон, сделать то же самое в Слониме, Столбцах, Налибоках, Логойске и Новогрудке.

281-й охранной дивизии был придан 39-й эстонский шума-батальон. Этот батальон в августе 1942 года ликвидировал две еврейские семьи под предлогом возможной поддержке ими партизан и распространении листовок. Кроме 39-го эстонского шума-батальона, 281-й охранной дивизии был придан ещё и 40-й эстонский шума-батальон. Оба батальона находились в составе дивизии до конца 1943 года, периодически участвуя в антипартизанских операциях на территории Ленинградской области (ныне Псковской области). Часть населения в районах проведения таких операций уничтожалась, а другая часть (мужчины, женщины и дети) депортировалась в концентрационные лагеря Люблин и Освенцим по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера.

В сентябре 1943 года 30-й эстонский шума-батальон был задействован в мероприятиях в рамках «Акции 1005», которая предусматривала массовые убийства гражданского населения и военнопленных на оккупированных территориях и в концлагерях с последующим заметанием следов.

Специальная команда, сформированная из служащих этого батальона и немецких полицейских, была задействована в мероприятиях по ликвидации массовых захоронений ранее уничтоженных советских граждан в районе Пушкина, Красногвардейска, Вильнюса и Каунаса. В качестве рабочих по извлечению трупов и их кремации были использованы советские граждане еврейской национальности. В районе Красногвардейска после окончания работ команда рабочих была расстреляна и сожжена в амбаре с соломой. Затем подобные мероприятия проводились в районе Мги, Чудово, Слуцка и Вильнюса. Число рабочих в каждом районе варьировалось от 15 человек в Красногвардейске до 60 человек в Вильнюсе. После окончания работы рабочих расстреливали и их трупы также сжигали на кострах.

Упомянутая выше 1-я рота батальона «Ваффен-СС» специального назначения, которая также вошла в состав 20-й эстонской дивизии СС, больше года находилась в составе айнзатцгруппы А и вместе с подразделениями айнзатцгруппы, такими как зондеркоманда 1b, занималась уничтожением гражданского населения Белоруссии. Например, в октябре 1942 года рота была задействована в массовых убийствах евреев в районе Минска. Рота участвовала в расстрелах женщин и детей без оглядки на возраст.

В ноябре 1943 года эстонская бригада SS приняла участие в крупной антипартизанской операции «Генрих». Операция проводилась в треугольнике Полоцк – Себеж – Невель и имела цель ликвидировать так называемую «Партизанскую республику Россоны». Итог операции – 5452 человека местного населения убиты, изъято 476 единиц стрелкового оружия. Это значит, что из этого числа убитых вооружённых партизан было не более 500 человек, а остальные пять тысяч – гражданское население. Кроме того, в концентрационные и трудовые лагеря было угнано 15810 человек.

В сентябре 1944 года эстонские солдаты «Ваффен-СС» из 20-й эстонской войсковой дивизии были задействованы в уничтожении узников трудового лагеря «Клоога» в 70 км юго-западнее Таллина. В лагере содержалось около 3000 евреев, мужчин и женщин, а также около 100 советских военнопленных. Лагерь охранялся немецкими и эстонскими солдатами «Ваффен-СС».

19 сентября 1944 года в 5 ч. утра заключённые лагеря были построены на общем построении. Комендант лагеря Вильгельм Верле сообщил узникам о том, что они будут якобы вывезены в Германию. 300 заключённых под предлогом подготовительных работ по эвакуации были направлены в лес. Там, примерно в 1 км севернее лагеря, на лесной поляне уже было собраны 700 эстонцев, арестованных за уклонение от мобилизации. Всем им было приказано соорудить 4 костра из досок, поленьев и веток. После того, как основания костров размером 6х6 метров были готовы, немцы приступили к мнимой «эвакуации» заключённых лагеря.

Из 2400 евреев и 100 советских военнопленных формировались группы по 30 человек. Эти 30 человек заставляли лечь лицом вниз на подготовленное основание костра компактными рядами по всей его площади. После этого команда немецких и эстонских солдат СС убивала заключённых выстрелом в затылок из пистолетов и пистолетов-пулеметов. Затем на этих расстрелянных людей укладывался ряд поленьев, после чего операция повторялась вновь: новая группа из 30 человек укладывалась сверху и расстреливалась.

Таким образом были убиты практически все узники лагеря, в том числе и женщины, а также все больные и весь лагерный госпиталь. Спастись удалось лишь нескольким узникам, совершившим побег во время ликвидации.

28 сентября 1944 года подразделения Красной Армии ворвались в лагерь и обнаружили в лесу последний подготовленный костёр из сложенных рядами поленьев и трупов, который немцы не успели поджечь. В отчёте советской комиссии военных прокуроров и судебных медиков сообщалось, что, по свидетельским показаниям, не все узники во время расстрелов были убиты. Многие из них были ранены и, как установлено медицинскими исследованиями обгоревших трупов, – сожжены заживо.

В 1960 году в Берлине проходил судебный процесс над гауптштурфюрером СС Вильгельмом Шеффером. Во время своей службы в 20-й эстонской гренадерской дивизии СС подсудимый занимал должность командира взвода мотоциклетного батальона. С 1943 и до начала 1945 года он и его подразделение участвовали в большом количестве антипартизанских мероприятий. Во время таких мероприятий арестовывались люди, подозреваемые в партизанской деятельности, которых после допроса помещали в специальный лагерь. По прошествии некоторого времени все они расстреливались. Расстрелы проводились специально сформированной командой из солдат дивизии. Если во время таких рейдов «подозрительных» граждан не удавалось обнаружить, то деревня сжигалась, а её население угонялось солдатами СС на сборный пункт дивизии. Угонялись все без исключения: мужчины, женщины, дети и старики, которые также были расстреляны специальной командой дивизии. За проведение подобных мероприятий Вильгельм Шеффер был награжден Железным крестом 2-го класса.

Это лишь несколько ярких эпизодов из реальной истории эстонских солдат «Ваффен-СС», которая представляет непрерывную череду кровавых и иногда совершенно изуверских преступлений (как ликвидация узников лагеря «Клоога»).

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Что удивительно во всей этой истории с фильмом «1944», так это полное отсутствие какой либо официальной реакции со стороны государственных министерств и ведомств России на факт показа в России этого фильма. Режиссёр Эльмо Нюганен регулярно работает в России, ставит свои постановки – например в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Всё это происходит на фоне постоянных судебных процессов в Эстонии над советскими ветеранами ВОВ, например над 88-летним подполковником советской милиции Павлом Илларионовичем Бойцовым, или над 89-летним фронтовиком, Героем Советского Союза Арнольдом Мери и многими другими…

Литература и источники:

Dictionnaire de la Waffen-SS Tome 3, Charles Trang, Heimdal (March 2012)

Ost-Bataillon 658 (Estn.), Ost-Bataillon 659 (Estn.), Ost-Bataillon 660 (Estn.)

Семёнов К.К., «Войска СС». Москва, ЯУЗА, Эксмо, 2004 г.

Jürgen Kilian: Wehrmacht und Besatzungsherrschaft im Russischen Nordwesten 1941 - 1944. Praxis und Alltag im Militärverwaltungsgebiet der Heeresgruppe Nord, Ferdinand Schöningh; Auflage: 2012.

RFSS an HSSPF im Osten u.a. vom 6.1.1943, abgedruckt in: Heiber: Reichsführer.

Jens Hoffmann: Das kann man nicht erzählen. Aktion 1005 – Wie die Nazis die Spuren ihrer Massenmorde in Osteuropa beseitigten. KVV Konkret, Hamburg 2013.

Wolfgang Curilla: Die deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und in Weißrußland 1941 – 1944, Schöningh Paderborn; Auflage: 2., durchges. Aufl. (Dezember 2005).

Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. Hamburger Edition; November 2000.

DDR-Justiz und NS-Verbrechen, Band III, Amsterdam 2003.

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Обложка: Немецкий стальной шлем модели М35 с эмблемой Ваффен СС (SS = Sturmstaffel), воинской части Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Источник: https://commons.wikimedia.org