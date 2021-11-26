ПОЛЛИНИ МАУРИЦИО
ПОЛЛИНИ МАУРИЦИО - итальянский пианист.
Окончил Миланскую консерваторию имени Дж. Верди (1959 год, учился у К. Видуссо), брал уроки у А. Бенедетти Микеланджели. 2-я премия Международного конкурса пианистов в Женеве (1957), первые премии международных конкурсов имени Э. Поццоли в Сереньо (Италия, 1959) и имени Ф. Шопена в Варшаве (1960). С 1960-х годов активно гастролировал во многих странах (в 1977 году впервые в СССР); неоднократно выступал в нью-йоркском Карнеги-холле (впервые в 1968 году). С 1995 года участник Зальцбургского фестиваля. В репертуаре преобладает музыка XVIII-XIX веков. Исполнял также сочинения композиторов XX века (новая венская школа, Б. Барток, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Л. Берио, Л. Ноно, П. Булез). Среди аудиозаписей - собрание фортепиано сочинений Шопена, полное собрание фортепиано сочинений А. Шёнберга.