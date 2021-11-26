ПОЛИАККОРД
ПОЛИАККОРД (от поли… и аккорд) - аккорд комплексной структуры, состоящий из частей, каждая из которых, взятая в отдельности, может рассматриваться как аккорд (так называемый субаккорд).
Характерен для музыки (в том числе джазовой) XX-XXI веков. Один из субаккордов обычно составляет ядро (или основу) Полиаккорда, а основной тон такого субаккорда становится основным тоном всего созвучия. Выразительные свойства полиаккорда связаны с восприятием двух или нескольких аккордов в одновременности; при этом главное (как и в других составных структурах) заключается не в звучании каждого из субаккордов, а в том новом качестве, которое возникает при их соединении.