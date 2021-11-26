ПОГОРЕЛИЧ

ПОГОРЕЛИЧ - (Pogorelić) Иво, хорватский пиа­нист.

Окон­чил Центральную музыкальную шко­лу в Мо­ск­ве по клас­су Е.М. Ти­ма­ки­на (1973), Московскую консерваторию (1978 год, уче­ник В.В. Гор­но­стае­вой и Е.В. Ма­ли­ни­на). С середины 1970-х годов за­ни­мал­ся так­же у А.Н. Ке­же­рад­зе (с 1980 года же­на Погорелича, умерла в 1996 году). 1-я пр. Ме­ж­ду­народного кон­кур­са пиа­ни­стов в Мон­реа­ле (1980). По­сле 1-го вы­сту­п­ле­ния в Кар­не­ги- хол­ле (1981) га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах, в 1983 году уча­ст­во­вал в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле. Центральное ме­сто в ре­пер­туа­ре за­ни­ма­ет клас­си­ко-ро­ман­тическая му­зы­ка; Погорелич час­то ис­пол­ня­ет со­чи­не­ния М.П. Му­сорг­ско­го, П.И. Чай­ков­ско­го, С.В. Рах­ма­ни­но­ва, С.С. Про­ко­фь­е­ва и других русских ком­по­зи­то­ров. Трак­тов­ки от­ли­ча­ют­ся не­ор­ди­нар­но­стью; кри­ти­ки, при­зна­вая без­уко­риз­нен­ное тех­ническое мас­тер­ст­во Погорелича, от­ме­ча­ют воль­ное об­ра­ще­ние с ори­ги­на­лом, на­зы­ва­ют его пиа­ни­стический стиль «экс­цен­трич­ным», «мань­е­ри­ст­ским». Ны­не жи­вёт в Швей­ца­рии, вы­сту­па­ет ред­ко.