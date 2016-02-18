«Почтить убийц белорусов и православных»: о президенте Польши на Марше Проклятых Уважаемые читатели! Вот это – президент Польши Анджей Дуда: Вот это - командир Третьей Виленской бригады Национального Войскового Союза Польши Ромуальд Райс, совершивший несколько массовых убийств православных крестьян в 1946 году в северо-восточных воеводствах Польши. Крестьяне не сумели доказать бравому командиру Райсу своё польское происхождение и поэтому были расстреляны и зарублены топорами как тайные белорусы. Их хаты были сожжены. Среди убитых были женщины и дети, включая трёхлетних: А вот это – плакат, призывающий всех-всех-всех принять участие в Марше Памяти Проклятых Солдат в городке Гайновке (на 70% состоящий из православных), который канцелярия президента разместила на его официальном сайте: ... На чтение: 1 минута

Уважаемые читатели!

Вот это – президент Польши Анджей Дуда:

Вот это - командир Третьей Виленской бригады Национального Войскового Союза Польши Ромуальд Райс, совершивший несколько массовых убийств православных крестьян в 1946 году в северо-восточных воеводствах Польши. Крестьяне не сумели доказать бравому командиру Райсу своё польское происхождение и поэтому были расстреляны и зарублены топорами как тайные белорусы. Их хаты были сожжены. Среди убитых были женщины и дети, включая трёхлетних:

А вот это – плакат, призывающий всех-всех-всех принять участие в Марше Памяти Проклятых Солдат в городке Гайновке (на 70% состоящий из православных), который канцелярия президента разместила на его официальном сайте:

В центре плаката мы видим бравого Ромуальда Райса, сопровождаемого сообщениями о том, что «народный патронат над маршем принял на себя президент Польши». Инициаторы сообщают, что «легко маршировать там, где всё население чтит память и доброе имя Народных Героев. Но надо маршировать и там, где большинство населения всё ещё находится под влиянием коммунистической пропаганды».

…Сообщение, опубликованное 14 февраля, вызвало в Польше скандал. Дело в том, что Ромуальд Райс по кличке «Бурый» даже Институтом Национальной Памяти считается преступником, ответственным за массовые убийства мирных граждан после войны.

Напомним: Институт Национальной Памяти в Польше – полный аналог таких же институтов на Украине, в Грузии, в Прибалтике и так далее. В каждой пост-социалистической стране после победы Запада в Холодной войне были устроены собственные империи дурных воспоминаний с крупными бюджетами, занимающиеся, по сути, коллекционированием и внедрением в народную память исторических обид на Россию/СССР. Реальная основная функция этих клонированных идеологических инстанций – регулярно расковыривать раны прошлых веков и рассказывать, как страдал наш (нужное вписать) народ от России в восемнадцатом, как в девятнадцатом и как в двадцатом столетиях. Есть, разумеется, и региональные особенности: ИНП в Польше, к примеру, занимается ещё и обидами на Германию.

Однако даже такая специфическая контора была вынуждена (просто чтобы сохранять внешние признаки объективности) пожертвовать Райсом и признать его убийцей.

Это не помешало любителям Проклятых Солдат — так патетически называются солдаты Армии Крайовой, после её роспуска в 1945-м объединившиеся в подпольные отряды и занявшиеся террором советских солдат и польских коммунистов, то есть Борьбой За Свободу — поднять Райса на плакаты.

А президенту Дуде – пообещать им своё покровительство и даже личное участие в празднованиях.

Надо сказать, что в результате медиа-бури, прошедшей по Польше, канцелярия президента Дуды официально отозвала его патронат. Это было вчера.

Важный нюанс. По факту главными активистами марша будет «националистически настроенная молодёжь из числа футбольных фанатов». То есть собственные польские правосеки. В принципе речь идёт о маргиналах.

Если бы не одно «но».

К этим правосекам собирался от чистого сердца присоединиться и едва не присоединился глава 40-миллионной страны.

Тут вот в чём вся штука, уважаемые читатели. В Польше, флагмане восточноевропейства как явления, этнический национализм является неотъемлемым элементом национальной идеи. Так было нужно в 1980-х, когда герои «Солидарности» бороли социализм, так было нужно в 1990-х, когда на последствия антинациональной русской оккупации списывали все любопытные последствия наступления капитализма и смены внешнеполитической ориентации.

По факту Восточная Европа получила негласное право соблюдать т.н. европейские ценности выборочно – по принципу «быть ультранационалистами по-прежнему можно, а гей-прайд в Варшаве (Вильнюсе, Риге) всё-таки провести придётся». Западные патроны в этом смысле ничем не рисковали — вся ксенофобия мыслилась как по умолчанию направленная только на «русских и советских».

Однако этнический национализм не может быть узкоспециализированным, ксенофоба трудно убедить ненавидеть только кого прикажут. И инцидент с «Дудой на параде скинхэдов» — эпизод, наглядно показывающий, как официальное восточноевропейское мировоззрение налезает на реальность.

Кстати, многолетнее разрешение на этнический национализм, выданное восточноевропейцам, сейчас создаёт проблемы самому Западу. Ибо все попытки западноевропейских политиков хоть как-то решить мигрантскую проблему за счёт размещения беженцев из Африки и Азии в странах молодой демократии по квотам – разбиваются о решительное сопротивление восточноевропейцев. Заинсталлированный в восточноевропейские режимы на уровне базовых ценностей «бархатный нацизм» делает приём и интеграцию в заметных количествах каких-либо чужаков немыслимыми.

…А сам марш памяти убийц православных, конечно же, состоится. Он пройдёт по многим городам Польши, в том числе и по Гайновке, где живут потомки и родственники убитых Народными Героями.

Потому что идеологию никто не отменял.