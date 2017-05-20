Почему Илон Маск не Королёв. К годовщине «частного космоса» 20 мая 2003 года состоялся первый полёт частного космического корабля SpaceShipOne. Сегодня, когда мы справляем 14-летие первого полёта частного космического корабля, стоит поговорить о том, какой путь частный космос прошёл за это время и каких результатов достиг — в сравнении с государственным русским космосом. Развлекательный частный космос Идея, предложенная американской Scaled Composites LLC, заключалась в следующем: с помощью самолёта WhiteKnight корабль выводился на высоту 14 км, где осуществлялся воздушный старт, после чего SpaceShipOne своим ходом набирал ещё около 100 км высоты, пересекая таким образом условную границу между атмосферой и космосом (100 км над уровнем моря). После чего корабль уходил на посадку.... На чтение: 3 минуты

20 мая 2003 года состоялся первый полёт частного космического корабля SpaceShipOne.

Сегодня, когда мы справляем 14-летие первого полёта частного космического корабля, стоит поговорить о том, какой путь частный космос прошёл за это время и каких результатов достиг — в сравнении с государственным русским космосом.

Развлекательный частный космос

Идея, предложенная американской Scaled Composites LLC, заключалась в следующем: с помощью самолёта WhiteKnight корабль выводился на высоту 14 км, где осуществлялся воздушный старт, после чего SpaceShipOne своим ходом набирал ещё около 100 км высоты, пересекая таким образом условную границу между атмосферой и космосом (100 км над уровнем моря). После чего корабль уходил на посадку. Идея, как можно заметить, не слишком новая: в СССР подобный проект («Спираль») разрабатывался ещё в 1960-х.

В 2003 году совершались только пробные полёты, границу с космосом SpaceShipOne пересек только летом 2004 года. Тогда же его разработчики получили приз – 10 млн долл. Дело в том, что фонд X-Prize предложил такую сумму любой негосударственной компании, которая до установленного срока сумеет построить и запустить космический корабль многоразового использования, совершив на нём 2 полёта в течение 2 недель.

Впрочем, это было не единственным успехом проекта. После победы в конкурсе основатель Virgin Group Ричард Брэнсон купил лицензию на технологию SpaceShipOne с намерением развивать нишу «дешёвого» (в очень жирных кавычках, разумеется) космического туризма.

В настоящее время Virgin Galactic занята разработкой SpaceShipTwo, который сможет брать больше пассажиров и подниматься до 200 км, а также сбором предварительных заказов на эти полёты. Однако со вторым кораблём пока не ладится: в 2014 году он потерпел крушение во время испытаний, пилот погиб.

Пожалуй, именно на этой волне частный космос начал вплотную ассоциироваться в первую очередь с «развлекательством». Тем более что согласно правилам, принятым в США, астронавтом может считаться любой, кто достиг условной границы космоса (а не совершил минимум 1 виток вокруг Земли, как установлено нормами Международной авиационной федерации).

Таким образом, программа SpaceShip – штука довольно нишевая, основная её идея полностью исчерпывается предоставлением отдельных радостей астронавтики людям, пресыщенным земными благами. С возможностью затем носить бейсболку «Я был в космосе». Однако, несмотря на успешный старт первого корабля, ощутимых результатов через 13 лет не наблюдается. А возить даже космических туристов на орбиту продолжают советско-российские «Союзы».

Серьёзный частный космос

Конечно же, туризм – не только не единственное, но и совсем не главное в космосе. Поэтому логично, что кроме схемы «прокатим богатых дядь в термосферу» есть и другие точки приложения частного капитала в космосе. Например – доставка грузов на МКС и спутников на орбиты.

Первое, что вспоминается в этой связи – компания SpaceX Илона Маска и его ракета-носитель Falcon 9. За её драматической историей приземлений следил, кажется, весь мир: полностью разбилась, не полностью разбилась, села удачно.

Всё это обставлено явно нездоровым ажиотажем. Как выразился сам Илон Маск: «Моя семья боится, что русские меня убьют». Зачем бы это русским? По версии ряда СМИ (а также, вероятно, пиар-отдела SpaceX), компания вот-вот подвинет Россию с рынка доставки грузов на орбиту.

Как водится, всё немного не так. Космос в США достаточно давно обслуживают частные корпорации — просто делают они это на государственные деньги и под государственным контролем. Шаттлы тоже разрабатывались частной компанией «Рокуэлл». Сегодня кроме компании Маска на этом рынке вполне успешно, хотя и не так громко, существуют компании Lockheed Martin, Boeing (военные запуски), United Launch Alliance, McDonnell Douglas, Orbital ATK (проекты NASA). К слову, с последней SpaceX конкурирует в рамках проекта Commercial Resupply Services: в 2008-2015 годах компании оказали NASA услуги по доставке грузов на МКС на сумму 2,7 млрд долл (SpaceX) и примерно 2,4 млрд долл (Orbital ATK). При этом Orbital ATK часть грузов доставила при помощи ракеты-носителя Antares, в которой используются двигатели российского «Энергомаша»: в 2014-2016 годах Orbital ATK заключила несколько контрактов на покупку 60 РД-180 и 8 РД-181. Прибавим к этому сегмент рынка, который полностью принадлежит России и российским ракетам-носителям, — и получится, что «подвинуть Москву» или даже «рассчитаться за позор 1961 года» – всё это не выходит за пределы повышения биржевой капитализации SpaceX и пиар-сопровождения битвы за контракты американского комического агентства.

Отдельный вопрос – стоимость запуска и стоимость вывода килограмма груза на орбиту. Первая сегодня чаще всего определяется стоимостью одноразовой ракеты-носителя и колеблется в пределах 60-100 млн долл. Вторая, соответственно, зависит от массы полезной нагрузки, и составляет в среднем от 6300 долл за килограмм груза, доставленного на низкую опорную орбиту. В планах Маска за счёт многоразового использования ракеты-носителя довести первый показатель до 5-7 млн долл, а второй – до 1100 долл. Однако это в планах. Сегодня компания получает от NASA 120-130 млн долл за запуск, а работа Falcon 9 в многоразовом режиме пока лишь тестируется.

Фактически NASA пока щедро спонсирует многоразовую программу Маска и, в более широком смысле – американскую космическую отрасль в целом. С чисто экономической точки зрения возить грузы на МКС «Протонами» (3400 долл за кг против 4300 у Falcon 9) было бы дешевле.

Но вернёмся к игрокам рынка.

Три вышеуказанные компании имеют допуск на участие во всех запусках NASA, включая самые сложные (доставка астронавтов на МКС). SpaceX до последнего времени имел сертификацию лишь на запуски средней сложности, заказ на доставку астронавтов компания получила только в конце 2015 года. При этом Orbital ATK как минимум с 2012 года ищет возможность выйти на рынок средних ракет-носителей путём приобретения соответствующей компании. Falcon 9 идеально ложится в эту стратегию.

После выхода на рынок пассажирских перевозок перед SpaceX стоит задача закрепиться на нём, а затем уже и попробовать оспорить первенство в марсианской программе. Это уже совсем другие деньги, речь о десятках миллиардов.

Здесь уже компании придётся конкурировать с Boeing и Lockheed Martin. Первая готовит Starliner – собственную версию «лифта на МКС», а вторая – комплексное решение: от доставки астронавтов на орбиту Земли, до полёта на Марс. Но конкурировать придётся только в том случае, если Маск и SpaceX действительно ставят такую цель, а не просто хотят полностью или частично продаться старожилам рынка на пике капитализации.

О чём на всё это говорит?

Спустя 14 лет после первого полёта SpaceShipOne частный космос, несомненно, существует. Однако его существование полностью определяется доступным государственным финансированием. Миллиардные контракты от NASA дают возможность не только существовать, но и вести разработки многоразового использования носителей. Хотя в NASA и предостерегают Маска, указывая, что многоразовая ракета может оказаться дороже стабильно эффективной одноразовой – однако именно на снижение госрасходов ему, собственно, и выделяли финансирование.

Следовательно, пока определённые успехи существуют лишь там, где государственные структуры готовы отдавать часть необходимых операций на аутсорс. Платя за этот аутсорс заметно выше рынка. То есть космос частный, однако рыночным его можно назвать с очень большой натяжкой. Как и самостоятельным. Вне программ и потребностей NASA он существует только в виде космоса развлекательного

Космос же развлекательный, как уже было отмечено, пока демонстрирует обещания, а не достижения. И это логично, учитывая разницу в финансировании. Новый SpaceShipTwo, кстати, был представлен в феврале 2016 года, полётов не нём пока не было.

В целом же успехи «частной космической инициативы» за первые неполные полтора десятка лет следует считать более чем скромными. Достаточно вспомнить основные достижения советской и американской космических программ за аналогичный отрезок времени – в 1961-1974 годах. Американцы успели побывать на Луне, а мы – запустить луноход и первые из орбитальных станций «Салют» (одна из них, «Салют-8», более известна как орбитальная станция «Мир»).

Хотя другими результаты и не могут быть, поскольку основная задача, стоящая пока перед частниками – снижение операционных затрат на космос, а не его освоение.