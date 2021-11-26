ПИПКОВ ЛЮБОМИР

ПИПКОВ ЛЮБОМИР - болгарский ком­по­зи­тор, об­щественный дея­тель, музыкальный кри­тик; один из наи­бо­лее зна­чительных болгарских ком­по­зи­то­ров XX века, народный артист Нарородной Рес­пуб­ли­ки Бол­гария (1952 год).

Сын Па­най­о­та Пип­ко­ва (1871-1942 годы) - од­но­го из пер­вых профессиональных болгарский ком­по­зи­то­ров. В 1926 году окон­чил Государственную музыкальную ака­де­мию в Со­фии по клас­су фортепиано Ста­жи­ро­вал­ся в Па­ри­же у И. Ле­фе­бю­ра (фортепиально), П. Дю­ка (ком­по­зи­ция) и Н. Бу­лан­же (ис­то­рия му­зы­ки).

В 1932-1944 годах кон­церт­мей­стер, хор­мей­стер, ди­ри­жёр, в 1944-1948 годах ди­рек­тор Со­фий­ской национальной опе­ры. В 1947-1957 годах - первый се­кре­тарь Сою­за болгарских ком­по­зи­то­ров.

Твор­че­ст­во Пипкова от­ли­ча­ет­ся жан­ро­вым раз­но­об­ра­зи­ем - от опе­ры и сим­фо­нии до мас­со­вой пес­ни и ки­но­му­зы­ки. Ав­тор пер­вой болгарской опе­ры «Де­вять брать­ев Яны» (Со­фия, 1937 год), в ко­то­рой ор­га­нич­но пре­тво­рил осо­бен­но­сти болгарского музыкального фольк­ло­ра .

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных со­чи­не­ний: опе­ра «Мом­чил» (по ро­ма­ну «День по­след­ний» С. За­гор­чи­но­ва; Со­фия, 1948 год), по­свя­щён­ная борь­бе болгарского на­ро­да про­тив турецких за­вое­ва­те­лей; по­эма для хо­ра с сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром «Свадь­ба» (1935 год) - од­но из пер­вых национальных про­из­ве­де­ний кан­тат­но-ора­то­ри­аль­но­го жан­ра; 4 сим­фо­нии (1940, 1955, 1965, 1970 годы).

О но­вых ис­ка­ни­ях в об­лас­ти музыкального язы­ка сви­де­тель­ст­ву­ют со­чи­не­ния по­след­не­го пе­рио­да твор­че­ст­ва: третий струн­ный квар­тет с ли­тав­ра­ми (1966 год), «4 мад­ри­га­ла» на сти­хи болгарских по­этов для сме­шан­но­го хо­ра (1968 год), Со­на­та для скрип­ки со­ло (1970 год), «Мет­ро­рит­ми­че­ские кар­ти­ны и этю­ды» (2 тет­ра­ди, 1966 и 1972 годы), хо­ро­вой цикл «При­глу­шён­ные пес­ни» (1972 год).

С 1948 года - профессор Государственной музыкальной ака­де­мии (Со­фия). Его ста­тья «О бол­гар­ском му­зы­каль­ном сти­ле» (1934 год) - сво­его ро­да ма­ни­фест современной болгарской му­зы­ки.

Сочинения:

Из­бра­ни ста­тии. Со­фия, 1977.