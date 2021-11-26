ПАЖВАК АБДУРРАХМАН
ПАЖВАК АБДУРРАХМАН (Абдул Рахман) - афганский писатель, дипломат, общественный деятель.
Писал на языках пушту и дари. Происходил из родовитой семьи; сын судьи. Окончил лицей «Хабибия» в Кабуле. Начинал как журналист. С 1946 года состоял на дипломатической службе. С 1958 года постоянный представитель Афганистана в ООН. Председатель Комиссии ООН по правам человека (1963 год). Председатель 21-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1966-1967 годы). Посол Афганистана в ФРГ (1972 год), Индии (1973 год), Великобритании (с 1976 года). В 1978 году отозван со всех должностей и заключён под домашний арест. В 1982-1991 годах жил в США.
Один из основоположников современной афганской персоязычной литературы, ведущий представитель романтического направления. Автор поэм по мотивам афганских народных сказок: «Принц Буста», «Трое любящих», «Рудаба и Заль», «Возлюбленные из Диларама» (все 1957 год). В новелле «Дочь кочевья», исторических стихотворных драмах «Кайхусрау и Сиявуш», «Долг» (все 1957 год), «Заветная рупия» (на языке пушту; отдельное издание - 1958 год), проникнутых отголосками народных преданий, обратился к воспеванию патриархальной старины, событий героического прошлого. Среди произведений Пажвак - лирико-философские новеллы «Совесть», «Скиталец» (обе 1957 год); переводы (Р. Тагор, Х. Джебран и др.).
Сочинения:
Неизвестный богатырь // Рассказы афганских писателей. М., 1961.