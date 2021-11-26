ПАСО ФЕРНАНДО ДЕЛЬ

ПАСО ФЕРНАНДО ДЕЛЬ - мексиканский писатель, общественный деятель.

Изу­чал эко­но­ми­ку и био­ло­гию в Национальном ав­то­ном­ном университете Мек­си­ки (не окон­чил). В 1969 году пе­ре­ехал в США; в 1971-1985 годы жил в Лон­до­не; в 1985 году пе­реехал в Па­риж. В 1988-1992 годы ге­не­раль­ный кон­сул Мек­си­ки во Фран­ции. С 1992 года воз­глав­ля­ет Ибе­ро­аме­ри­кан­скую библиотеку имени О. Па­са в Университете Гва­да­ла­ха­ры. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в ду­хе мо­дер­низ­ма; ав­тор по­этических сборников: «По­все­днев­ные со­не­ты» («Sonetos de lo diario», 1958 год), «Аз­бу­ка» («De la A a la Z», 1988 год), «Па­лит­ра в де­сять кра­сок» («Paleta de diez colo­res», 1990 год), «Со­не­ты лю­бов­ные и по­все­днев­ные» («Sone­tos del amor y de lo dia­rio», 1997 год), «Воз­душ­ные зам­ки» («Cas­tillos en el aire», 2002 год), «По­эМо­рье» («PoeMar», 2004 год). Наи­боль­шую из­вест­ность сни­ска­ла про­за Пасо, тя­го­тею­щая к язы­ко­вым и сти­ли­стическим экс­пе­ри­мен­там: ро­ман «Хо­се Три­го» («José Trigo», 1966 год), от­ме­чен­ный ин­те­ре­сом к со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке; ро­ман «Па­ли­нур Мек­си­кан­ский» («Pa­li­nuro de México», 1977 год), от­ра­зив­ший влия­ние Дж. Джой­са и про­ни­зан­ный от­сыл­ка­ми к про­из­ве­де­ни­ям У. Шек­спи­ра , Х.Л. Бор­хе­са, Г. Мил­ле­ра, О. Па­са и другие, ко­то­рый стал од­ним из яр­ких при­ме­ров литературы латино-американского по­стмо­дер­низ­ма. Раз­мыш­ле­ния­ми об от­но­ше­ни­ях Ев­ро­пы с её бывшими ко­ло­ния­ми про­ник­нут ис­то­рический ро­ман «Вес­ти из Им­пе­рии» («Noticias del Imperio», 1987 год). Зна­чительный ус­пех имел де­тек­тив­ный ро­ман «Лин­да-67: Ис­то­рия пре­сту­п­ле­ния» («Linda 67: Historia de un crimen», 1995 год), в ко­то­ром за­тро­ну­та те­ма нрав­ст­вен­но­сти в современном западном об­ще­ст­ве. Сре­ди других со­чи­не­ний: сбор­ник но­велл «Раз­роз­нен­ные рас­ска­зы» («Cuentos dispersos», 1999 год), пье­сы для те­ат­ра.