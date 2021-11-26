ПАННЕНБЕРГ ВОЛЬХАРТ
ПАННЕНБЕРГ ВОЛЬХАРТ - немецкий лютеранский богослов.
Изучал философию и теологию в университетах Берлина и Гёттингена (1947-1950), Базеля (1950, у К. Барта), Гейдельберга (1951-1953). В 1955 году Панненберг стал пастором и преподавателем систематического богословия в Гейдельбергском университете; профессор в церковной лютеранской семинарии Вупперталя (1958-1961), в Майнцском университете (1961-1968), на факультете евангелической теологии Мюнхенского университета (1968-1994), где основал Институт фундаментальной теологии и экуменизма. Был представителем Евангелической церкви Германии во Всемирном совете церквей (1975-1990).
В полемике с представителями диалектической теологии (Бартом, Р. Бультманом), идеи которой доминировали в Германии в середине XX века, Панненберг утверждал, что вера не может базироваться только на внешнем авторитете Божественного Откровения, но должна быть обоснована в широком философском и историческом контексте. В программном сборнике «Откровение как история» («Offenbarung als Geschichte», 1961 год) Панненберг выдвинул тезис о том, что Бог открывает Себя в событиях, осуществляемых Им в истории и являющихся основанием веры, доступной для всякого человека. Полнота Божественного Откровения может быть понята только в эсхатологической перспективе, но она таинственно содержится во всём ходе истории и предвосхищается в Рождестве, жизни и Воскресении Иисуса Христа.
Важными работами мюнхенского периода, направленными на открытый междисциплинарный дискурс теологии с философией, социологией и естественно-научными дисциплинами (прежде всего, космологией и антропологией), являются «Теория науки и богословие» («Wissenschaftstheorie und Theologie», 1973 год), «Этика и экклезиология» («Ethik und Ekklesiologie», 1977 год), «Антропология в богословской перспективе» («Anthropologie in theologischer Perspektive», 1983 год) и итоговый труд «Систематическая теология» («Systematische Theologie», Bd 1-3, 1988-1993 годы). Панненберг занимался также философскими проблемами современной науки. Одним из наиболее дискутируемых его предложений было сопоставление физической теории поля и христианского учения о Божественном Духе через призму широко понимаемого философского концепта «поле».
Сочинения:
Christentum und Mythos. Gütersloh, 1972;
Grundlagen der Ethik. Gött., 1996;
Theologie und Philosophie. Gött., 1996;
Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in Deutschland. Gött., 1997;
Beiträge zur systematischen Theologie. Gött., 1999–2000. Bd 1–3;
Догматические тезисы к учению об откровении // Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX в. М., 2009.