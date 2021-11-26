ПАННЕНБЕРГ ВОЛЬХАРТ

ПАННЕНБЕРГ ВОЛЬХАРТ - немецкий лютеранский богослов.

Изу­чал фи­ло­со­фию и тео­ло­гию в университетах Бер­ли­на и Гёт­тин­ге­на (1947-1950), Ба­зе­ля (1950, у К. Бар­та), Гей­дель­бер­га (1951-1953). В 1955 году Панненберг стал пас­то­ром и пре­по­да­ва­те­лем сис­те­ма­тического бо­го­сло­вия в Гей­дель­берг­ском университете; профессор в цер­ков­ной лютеранской се­ми­на­рии Вуп­пер­та­ля (1958-1961), в Майнц­ском университете (1961-1968), на факультете еван­ге­лической тео­ло­гии Мюн­хен­ско­го университета (1968-1994), где ос­но­вал Институт фун­даментальной тео­ло­гии и эку­ме­низ­ма. Был пред­ста­ви­те­лем Еван­ге­лической церк­ви Гер­ма­нии во Все­мир­ном со­ве­те церк­вей (1975-1990).

В по­ле­ми­ке с пред­ста­ви­те­ля­ми диа­лек­ти­че­ской тео­ло­гии (Бар­том, Р. Бульт­ма­ном), идеи ко­то­рой до­ми­ни­ро­ва­ли в Гер­ма­нии в середине XX века, Панненберг ут­вер­ждал, что ве­ра не мо­жет ба­зи­ро­вать­ся толь­ко на внеш­нем ав­то­ри­те­те Бо­же­ст­вен­но­го От­кро­ве­ния, но долж­на быть обос­но­ва­на в ши­ро­ком фи­лософском и ис­то­рическом кон­тек­сте. В про­грамм­ном сборнике «От­кро­ве­ние как ис­то­рия» («Offenbarung als Geschichte», 1961 год) Панненберг вы­дви­нул те­зис о том, что Бог от­кры­ва­ет Се­бя в со­бы­ти­ях, осу­ще­ст­в­ляе­мых Им в ис­то­рии и яв­ляю­щих­ся ос­но­ва­ни­ем ве­ры, дос­туп­ной для вся­ко­го че­ло­ве­ка. Пол­но­та Бо­же­ст­вен­но­го От­кро­ве­ния мо­жет быть по­ня­та толь­ко в эс­ха­то­ло­гической пер­спек­ти­ве, но она та­ин­ст­вен­но со­дер­жит­ся во всём хо­де ис­то­рии и пред­вос­хи­ща­ет­ся в Ро­ж­де­ст­ве, жиз­ни и Вос­кре­се­нии Ии­су­са Хри­ста .

Важ­ны­ми ра­бо­та­ми мюн­хен­ско­го пе­ри­о­да, на­прав­лен­ны­ми на от­кры­тый меж­дис­ци­п­ли­нар­ный дис­курс тео­ло­гии с фи­ло­со­фи­ей, со­цио­ло­ги­ей и ес­те­ст­вен­но-на­учными дис­ци­п­ли­на­ми (пре­ж­де все­го, кос­мо­ло­ги­ей и ан­тро­по­ло­ги­ей), яв­ля­ют­ся «Тео­рия нау­ки и бо­го­сло­вие» («Wis­senschaftstheorie und Theologie», 1973 год), «Эти­ка и экк­ле­зио­ло­гия» («Ethik und Ek­klesiologie», 1977 год), «Ан­тро­по­ло­гия в бо­го­слов­ской пер­спек­ти­ве» («Anthro­po­logie in theologischer Perspektive», 1983 год) и ито­го­вый труд «Сис­те­ма­ти­че­ская тео­ло­гия» («Systematische Theologie», Bd 1-3, 1988-1993 годы). Панненберг за­ни­мал­ся так­же фи­лософскими про­бле­ма­ми современной нау­ки. Од­ним из наи­бо­лее дис­ку­ти­руе­мых его пред­ло­же­ний бы­ло со­пос­тав­ле­ние фи­зической тео­рии по­ля и хри­сти­ан­ско­го уче­ния о Бо­же­ст­вен­ном Ду­хе че­рез приз­му ши­ро­ко по­ни­мае­мо­го фи­лософского кон­цеп­та «по­ле».

Сочинения:

Christentum und Mythos. Gütersloh, 1972;

Grundlagen der Ethik. Gött., 1996;

Theo­logie und Philosophie. Gött., 1996;

Problem­ge­schichte der neueren evangelischen Theologie in Deutschland. Gött., 1997;

Beiträge zur syste­ma­tischen Theologie. Gött., 1999–2000. Bd 1–3;

До­гма­ти­чес­кие те­зи­сы к уче­нию об от­кро­ве­нии // Срав­ни­тель­ное бо­го­сло­вие: не­мец­кий про­те­стан­тизм XX в. М., 2009.