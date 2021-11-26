ПАИС
ПАИС - крупнейшая испанская ежедневная общественно-политическая газета леволиберальной ориентации.
Выходит с 1976 года; первая независимая газета Испании, которая начала издаваться после смерти Ф. Франко. Штаб-квартира - в Мадриде (региональные представительства - в Барселоне, Севилье, Валенсии, Бильбао и др. испанских городах). Владелец - испанская медиагруппа PRISA. Тираж около 470 тысяч экземпляров (2012 год).
Выпускается версия для латиноамериканских стран. С 2001 года англоязычная версия «Паис» выходит в составе испанского варианта «International Herald Tribune». Имеет большое число приложений, в т. ч. с 2004 года по четвергам публикует в качестве приложения испаноязычную версию американской «Нью-Йорк таймс».
В 1996 году открыт интернет-сайт «Паис». Известна своими критическими публикациями о политике левых правительств латиноамериканских государств (Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и др.).