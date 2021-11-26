ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ - совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой осуществляется развитие личности, её образование.
Понятие «обучение» многозначно. Свойство обучаться принадлежит к числу фундаментальных свойств всех живых систем. Кибернетика понимает обучение ещё шире, говоря, например, о самообучающихся системах. В ходе социального развития обучение становится отдельным специфическим видом общественной деятельности, превращается в средство передачи социального опыта. Главные составляющие процесса обучения - преподавание и учение. В их единстве заключается основная дидактическая функция обучения. В элементарной форме отношение «преподавание - учение» проявляется в конкретном взаимодействии учителя и ученика. Однако только к такому взаимодействию не сводится. Ученик в системе дидактических отношений выступает как объект преподавания и как субъект учения. Управляющая роль в этом взаимодействии принадлежит учителю. Отношение «преподавание - учение» определённым образом реализуется и в заочном обучении.
В условиях непрерывного образования прямое педагогическое руководство заменяется опосредованным, учение всё более принимает форму самообразования. Содержательная и процессуальная стороны обучения находятся в единстве и влияют друг на друга. Объём и структура содержания образования должны соответствовать закономерностям и принципам обучения, условиям, в которых оно протекает, возможностям и особенностям формирующейся личности учащихся. Единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения выступает как принцип педагогической деятельности; нужны специальные усилия педагогов, чтобы его обеспечить.
Существуют различные системы организации обучения: индивидуальное обучение, классно-урочная система, лекционно-семинарская система, предметно-курсовая система обучения и др. Каждая из них использует характерные организационные формы обучения (групповые, коллективные и др.), способствует созданию специфических условий обучения, воспитания и развития учащихся.