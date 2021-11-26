ОТЕРО ГОНСАЛЕС ЛИСАНДРО

ОТЕРО ГОНСАЛЕС ЛИСАНДРО - кубинский писатель, общественный деятель.

Сын журналиста. Окончил филологический факультет Гаванского университета (1954), обучался на философском факультете Сорбонны (1954-1956 годы). Принимал активное участие в Кубинской революции. Сотрудничал в периодике. Занимал ряд постов в дипломатических представительствах Кубы в Чили, Великобритании , СССР , работал в МИД Кубы. Президент Кубинской академии языка (с 2004 года).

Дебютировал сбориником рассказов «Табак к Великому четвергу и другие кубинские рассказы» («Tabaco para un Jueves Santo y otros cuentos cubanos», 1955). Проблема соотношения индивидуальной человеческой воли и национального духа - в центре романов о Кубинской революции «Коллизия» («La situaci ́on», 1963; в русском переводе 1966 года - «Так было»), «Страсть Урбино» («Pasión de Urbino», 1966), «Такой же город» («En ciudad semejante», 1970, русский перевод 1979) и других. Роман «Пора ангелов» («Temporada de angeles», 1983, русский перевод 1987), на сюжет английской истории XVII века, посвящён осмыслению феномена революций. Творчество

Отеро отличается острой социальной направленностью, сочетанием символической образности с документально-публицистическим стилем. Автор многочисленных репортажей и очерков, мемуаров, литературно-критических исследований (в том числе о творчестве Э. Хемингуэя), эссе о проблемах современной культуры («От Гуттенберга к Биллу Гейтсу» - «De Gutenberg a Bill Gates», 2002) и других.