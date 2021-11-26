ОССЕРВАТОРЕ РОМАНО

ОССЕРВАТОРЕ РОМАНО (итал. «L’Osservatore Romano» - «Римский обозреватель») - фициальный печатный орган Святого Престола Римско-католической церкви.

Из­да­ёт­ся на итальянском языке с 1.7.1861 года. Ти­раж 25 тысяч экземпляров (2011). Пуб­ли­ку­ет тек­сты вы­сту­п­ле­ний па­пы Рим­ско­го , со­об­ще­ния о дея­тель­но­сти Святого Пре­сто­ла, важ­ней­ших со­бы­ти­ях в жиз­ни Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, Ита­лии и других стран, офиц.иальные до­ку­мен­ты Ва­ти­ка­на , ста­тьи ка­то­лических ие­рар­хов, спе­циа­ли­стов в об­лас­ти бо­го­сло­вия, ис­то­рии, куль­ту­ры, по­ли­ти­ки. С 1934 годаиз­да­ёт­ся вос­крес­ное при­ло­же­ние к «Оссерваторе Романо» - «L’Os­servatore della Domenica» («Вос­крес­ный обо­зре­ва­тель»). Вы­хо­дят так­же еже­не­дель­ные из­да­ния «Оссерваторе Романо» на французском языке (с 1949 года), итальянском языке (с 1950 года), английском языке (с 1968 года), испанском языке (с 1969 года), пор­тугальском языке (с 1970 года), немецком языке (с 1971 года), язы­ке ма­лая­лам (с 2007 года; пе­ре­вод из­да­ния на английский язык), еже­ме­сяч­ное из­да­ние на польском языке (с 1980 года). Га­зе­та име­ет официальный ин­тер­нет-сайт на итальянском, английском и испанском язы­ках.

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