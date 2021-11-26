ОРИК ЖОРЖ
ОРИК ЖОРЖ - французский композитор и музыкальный деятель, член Академии искусств (1962).
Занимался в консерватории города Монпелье (фортепиано), затем в Парижской консерватории (класс контрапункта и фуги Ж. Коссада), одновременно в 1914-1916 годах - в «Схола канторум» по классу композиции В. д’Энди. Сочинял с 10 лет, в 1914 году в концертах Национального музыкального общества исполнялись его романсы. В круг общения молодого композитора входили И.Ф. Стравинский, Э. Сати, Г. Аполлинер, Ж. Кокто (посвятивший ему брошюру-памфлет «Петух и арлекин», 1918). В 1920-х годах Орик - член «Шестёрки». Вместе с Ж. Тайфер, А. Онеггером, Д. Мийо, Ф. Пуленком сочинил балет «Новобрачные на Эйфелевой башне» (по Кокто, 1921, Театр Елисейских Полей, Париж), с М. Равелем, А. Русселем, Ж. Ибером, Ф. Шмиттом и другими - балет «Веер Жанны» (1929, Париж). Одним из первых использовал приёмы джаза (фокстрот «Прощай, Нью-Йорк», 1920), увлёкся мюзик-холлом. В те же годы начал сотрудничать с труппой Русский балет Дягилева, которая поставила его балеты «Докучные» (по Мольеру, 1924, Монте-Карло), «Матросы» (1925, Париж), «Пастораль» (1926, Театр Сары Бернар, Париж). Писал музыку к звуковым фильмам, в том числе «Кровь поэта» (1930), «Свободу нам» (1932), «Цезарь и Клеопатра» (1946), «Красавица и чудовище» (1946), «Орфей» (1950). Входил в правление Народной музыкальной федерации (с 1935 года), участвовал в антифашистском движении. Его песня «Споёмте, девушки» (слова Л. Муссинака) стала своего рода гимном французской молодёжи перед 2-й мировой войной. С 1954 года президент Общества по охране авторских прав композиторов и музыкальных издателей, в 1957-1960 годах президент «Концертов Ламурё», в 1962-1968 годах генеральный директор Национальных оперных театров (Парижская опера и «Опера-Комик»).
Для музыки Орика характерны ясность мелодического рисунка, подчёркнутая простота гармонического языка. Гуманистический пафос отличает «Четыре песни страдающей Франции» (на слова Л. Арагона, Ж. Сюпервьеля, П. Элюара, 1947), цикл из 6 поэм на слова Элюара (1948). Среди инструментальных сочинений выделяется фортепианная Cоната en fa (1931). Одно из наиболее значительных его произведений - хореографическая трагедия «Федра» (сценарий Ж. Кокто по Софоклу и Ж. Расину, 1950).
Среди других сочинений: балеты - «Чары Альцины» (по «Неистовому Роланду» Л. Ариосто, 1929, Парижская опера), «Соперничество» (1932, Монте-Карло), «Воображаемые» («Les Imaginaires», 1934, Театр Елисейских Полей), «Художник и его модель» (1949, Париж), «Светлый путь» (1952), «Комната» (1955, Париж), «Бал воров» (1960, Нерви); музыка к спектаклям - «Докучные» Мольера, «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Мальбрук в поход собрался» М. Ашара и другие; сочинения для оркестра, фортепиано, камерные ансамбли, многочисленные романсы.