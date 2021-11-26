ОРХАН ВЕЛИ КАНЫК

ОРХАН ВЕЛИ КАНЫК (тур. Orhan Veli Kanık) - турецкий поэт.

Окон­чил Ан­кар­ский ли­цей Га­зи (1932). Учил­ся на фи­лософском от­деле­нии литературного факультета Стам­буль­ско­го университета (1932-1935 годы). Ра­бо­тал в Главном управ­ле­нии свя­зи (1936-1942 годы) и в бю­ро пе­ре­во­дов Министерства про­све­ще­ния (1945-1947 годы). В 1949-1950 годах из­да­вал ли­те­ра­тур­но-ху­дожественный журнал «Yaprak» («Лис­ток»). Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1936 году (под псевдонимом Мех­мет Али Сель). Пер­вые сти­хо­тво­ре­ния на­пи­са­ны в тра­диционной на­род­но-сло­го­вой мет­ри­ке. В 1941 году вме­сте с друзь­я­ми по ли­цею (по­эта­ми Ок­та­ем Ри­фа­том и Ме­ли­хом Джев­де­том Ан­да­ем) соз­дал литературную груп­пу «Saç ayak» («Тре­нож­ник»), ока­зав­шую боль­шое воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие турецкой по­эзии. В том же го­ду вы­шел кол­лек­тив­ный по­этический сборник «Стран­ное» («Garip»), от­ме­чен­ный влия­ни­ем французского сюр­реа­лиз­ма. В от­кры­вав­шем сбор­ник литературном ма­ни­фе­сте уча­ст­ни­ки груп­пы при­зы­ва­ли к от­ка­зу от воз­вы­шен­ных тем, вы­чур­ных ме­та­фор, эпи­те­тов и ал­ле­го­рий в поль­зу «кон­крет­но­сти» сти­ха: чёт­ко­сти мыс­ли, про­сто­ты язы­ка, ла­ко­нич­но­сти фор­мы и глу­би­ны под­тек­ста.

Орхан Вели Канык, по­ла­гая раз­мер и риф­му не­обя­за­тель­ны­ми, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с фор­ма­ми ру­баи и хай­ку. Ав­тор по­этических сборников «От че­го не смог от­ка­зать­ся» («Vazgeç emedi ̆gim», 1945), «Как дас­тан» («Destan gibi», 1946), «Но­вое» («Yenisi», 1947), «Во­пре­ки» («Ka­rşi», 1949); сти­хотворных пе­ре­ло­же­ний анек­до­тов о Ход­же На­сред­ди­не (1949); ан­то­ло­гии пе­ре­во­дов из французской по­эзии (1947).