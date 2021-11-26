ОЛИВЕРО МАГДА

ОЛИВЕРО МАГДА - итальянская пе­ви­ца (со­пра­но).

Пе­нию учи­лась с 13 лет, в том числе у Л. Дже­рус­си в Ту­ри­не, у Л. Рич­чи в Ри­ме. Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1933 году пар­ти­ей Лау­рет­ты в опе­ре «Джан­ни Скик­ки» Дж. Пуч­чи­ни (те­атр «Вит­то­рио Эма­ну­эле», Ту­рин), в 1938 году вы­сту­па­ла в ми­лан­ском те­ат­ре « Ла Ска­ла » (за­глав­ная пар­тия в опе­ре «Мар­чел­ла» У. Джор­да­но). Про­дол­жи­ла опер­ную карь­е­ру в 1950-е годы, в 1952 году впер­вые га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Лон­до­не. Вы­сту­па­ла на круп­ней­ших опер­ных сце­нах: на Эдин­бург­ском фес­ти­ва­ле (1963), в Вен­ской государственной опе­ре (1965), « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре » (Нью-Йорк, 1975). В ос­но­ве ре­пер­туа­ра - пар­тии ли­рических ге­ро­инь в итальянских опе­рах XIX - начала XX веков; Оливеро про­сла­ви­лась в опе­рах Дж. Пуч­чи­ни, П. Мас­ка­ньи, Р. Ле­он­ка­вал­ло, Ф. Чи­леа (к чис­лу творческих удач от­но­сит­ся за­глав­ная пар­тия в опе­ре «Ад­ри­ен­на Ле­кув­рёр»). Во французском ре­пер­туа­ре ча­ще дру­гих пе­ла пар­тию Ма­нон в од­но­им. опе­ре Ж. Масс­не. Ис­пол­ня­ла так­же му­зы­ку XX века («Че­ло­ве­че­ский го­лос» и «Диа­ло­ги кар­ме­литок» Ф. Пу­лен­ка, и др.). В 1981 году за­вер­ши­ла опер­ную карь­е­ру, про­дол­жая вы­сту­пать в кон­цер­тах. Сре­ди ау­дио­за­пи­сей: опе­ры «Ту­ран­дот» (1938, пер­вая пол­ная за­пись опе­ры) и «Чио-Чио-сан» Пуч­чи­ни, «Фе­до­ра» Джор­да­но, фраг­мен­ты из опе­ры «Бо­ге­ма» Пуч­чи­ни (1999). В 2010 году пе­ла на сво­ём 100-лет­нем юби­лее в Ко­ро­лев­ском те­ат­ре Ту­ри­на. О жиз­ни и твор­че­ст­ве Оливеро снят до­ку­мен­таль­ный фильм «Фа­на­тик опе­ры» (1999).