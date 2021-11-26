ОЛИВЕРО МАГДА
ОЛИВЕРО МАГДА - итальянская певица (сопрано).
Пению училась с 13 лет, в том числе у Л. Джерусси в Турине, у Л. Риччи в Риме. Дебютировала в 1933 году партией Лауретты в опере «Джанни Скикки» Дж. Пуччини (театр «Витторио Эмануэле», Турин), в 1938 году выступала в миланском театре «Ла Скала» (заглавная партия в опере «Марчелла» У. Джордано). Продолжила оперную карьеру в 1950-е годы, в 1952 году впервые гастролировала в Лондоне. Выступала на крупнейших оперных сценах: на Эдинбургском фестивале (1963), в Венской государственной опере (1965), «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк, 1975). В основе репертуара - партии лирических героинь в итальянских операх XIX - начала XX веков; Оливеро прославилась в операх Дж. Пуччини, П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Ф. Чилеа (к числу творческих удач относится заглавная партия в опере «Адриенна Лекуврёр»). Во французском репертуаре чаще других пела партию Манон в одноим. опере Ж. Массне. Исполняла также музыку XX века («Человеческий голос» и «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка, и др.). В 1981 году завершила оперную карьеру, продолжая выступать в концертах. Среди аудиозаписей: оперы «Турандот» (1938, первая полная запись оперы) и «Чио-Чио-сан» Пуччини, «Федора» Джордано, фрагменты из оперы «Богема» Пуччини (1999). В 2010 году пела на своём 100-летнем юбилее в Королевском театре Турина. О жизни и творчестве Оливеро снят документальный фильм «Фанатик оперы» (1999).