ОДЗАКИ КОЁ

ОДЗАКИ КОЁ - японский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье рез­чика нэц­ке. Учил­ся в То­кий­ском императорском университете (не окон­чил).

Один из за­чи­на­те­лей современной японской литературы. В 1885 году ор­га­ни­зо­вал литературный кру­жок «Кэнъ­ю­ся» и на­чал из­да­вать журнал «Га­ра­ку­та бун­ко» («Вся­кая вся­чи­на»). С 1889 года со­труд­ни­чал в газете «Ёмиу­ри сим­бун». На литературное твор­че­ст­во Одзаки Коё, от­ме­чен­ное сме­лы­ми сти­ли­стическими экс­пе­ри­мен­та­ми, ре­шаю­щее влия­ние ока­за­ла японская сло­вес­ность XVII века (в осо­бен­но­сти про­из­ве­де­ния Иха­ра Сай­ка­ку ), а так­же тра­ди­ции французского ро­ман­тиз­ма . Пер­вый ус­пех Одзаки Коё при­нес­ли по­вес­ти «Лю­бов­ная ис­по­ведь двух мо­на­хинь» («Ни­нин би­ку­ни ирод­зан­гэ», 1889) и «По­душ­ка алоэ» («Кя­ра ма­ку­ра», 1890; из жиз­ни кур­ти­зан­ки). Наи­боль­шую по­пу­ляр­ность сни­скал ро­ман «Зо­ло­той де­мон» («Конд­зя­ку яся», 1897) о не­воз­мож­но­сти люб­ви в ми­ре, где всё ре­ша­ют день­ги.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 12 т. То­кио, 1994-1995 (на япон. яз.).