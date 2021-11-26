ОДЗАКИ КОЁ
ОДЗАКИ КОЁ - японский писатель.
Родился в семье резчика нэцке. Учился в Токийском императорском университете (не окончил).
Один из зачинателей современной японской литературы. В 1885 году организовал литературный кружок «Кэнъюся» и начал издавать журнал «Гаракута бунко» («Всякая всячина»). С 1889 года сотрудничал в газете «Ёмиури симбун». На литературное творчество Одзаки Коё, отмеченное смелыми стилистическими экспериментами, решающее влияние оказала японская словесность XVII века (в особенности произведения Ихара Сайкаку), а также традиции французского романтизма. Первый успех Одзаки Коё принесли повести «Любовная исповедь двух монахинь» («Нинин бикуни иродзангэ», 1889) и «Подушка алоэ» («Кяра макура», 1890; из жизни куртизанки). Наибольшую популярность снискал роман «Золотой демон» («Кондзяку яся», 1897) о невозможности любви в мире, где всё решают деньги.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 12 т. Токио, 1994-1995 (на япон. яз.).