ОБЕРГ НИЛЬС
ОБЕРГ НИЛЬС - шведский археолог.
Окончил Уппсальский университет (1912). Ученик О. Монтелиуса. С 1915 года работал в Уппсальском университете, в 1928-1957 годах - в Стокгольмском университете (профессор с 1949 года). Специалист по археологии Европы, автор трудов по ряду культур от неолита до Средневековья, от Скандинавии до Атлантики и Средиземноморья, а также по связям некоторых из них с культурами, расположенными восточнее. Последовательный сторонник типологического метода Монтелиуса, уточнивший его хронологическую систему (от неолита до Гальштата), применявший этот метод и в отношении более поздних материалов, до начала Средневековья. Рассматривал типологический метод как реализацию идей Ч. Дарвина в отношении продуктов человеческого труда, а построение типологических рядов считал сродни искусству. Некоторые из книг-обзоров Оберга, в основе которых - знакомство с коллекциями многих музеев Европы, сыграли важную роль в изучении германской и других культур (например, остготов и лангобардов в Италии, англосаксов). Стремясь построить эволюционные ряды, Оберг опубликовал многие находки, в том числе ныне не сохранившиеся (например, ряд вещей с территории бывшей Восточной Пруссии, погибших в 1945 году). Среди последователей Оберга - шведские археологи Б. Нерман, Л. Тунмарк-Нюлен.
Сочинения:
Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa während der jüngeren Steinzeit. Uppsala, 1918. Tl 1–2;
Die Typologie der nordischen Streitäxte. Würzburg, 1918;
Ostpreußen in der Völkerwanderungszeit. Uppsala, 1919;
Die Goten und Langobarden in Italien. Uppsala, 1923;
The Anglo-Saxons in England during the early centuries after the invasion. Camb., 1926;
Typologie // Reallexikon der Vorgeschichte. B., 1929. Bd 13;
Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie. Stockh., 1930–1935. Tl 1–5.