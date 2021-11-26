НЬЮ-ЙОРК СИТИ ОПЕРА
«НЬЮ-ЙОРК СИТИ ОПЕРА» - оперный театр Нью-Йорка.
Основан в 1943 году по решению мэра города Ф. Ла Гуардии с целью популяризации оперного искусства среди широких масс населения, первоначально был частью городского Центра музыки и драмы. Открыт в 1944 году постановкой оперы «Тоска» Дж. Пуччини. В 1966-2011 годах в составе Линкольн-центра (спектакли проходили на сцене Театра имени Д. Кока). С 2012 года не имеет постоянной сцены. Ставятся произведения мировой классики (в разные годы поставлены оперы П.И. Чайковского, А.П. Бородина, Д.Д. Шостаковича, И.Ф. Стравинского и других русских композиторов) и оперы XX века (состоялись американские премьеры опер «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока, «Молчаливая женщина» Р. Штрауса, «Огненный ангел» С.С. Прокофьева), особое внимание театр уделяет операм американских авторов (осуществлены мировые премьеры опер А. Копленда, Л. Бернстайна, Х. Вайсгалла, К. Флойда, Р. Уорда, В. Джаннини и др.). Ставятся также оперетты и мюзиклы. В числе руководителей театра были дирижёры Э. Лайнсдорф и Ю. Рудел, в разные годы пели П. Доминго, С. Рэми, Х. Каррерас, Ш. Майлнс, Б. Силлс, К. Ванесс, Р. Флеминг, Э. Футрал. С 2009 года художественный руководитель - Дж. Стил.