НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ - в Лондоне, одно из наиболее ценных в мире музейных собраний западно-европейской живописи XIII - начала XX веков.
Основана по решению парламента в 1824 году. Ядро коллекции составило приобретённое государством собрание банкира Дж.Дж. Ангерстайна (38 картин), которое в 1826 году дополнено собранием, подаренным художником и коллекционером Дж. Бомонтом. В дальнейшем приобретением работ для музея занимались члены Cовета попечителей и директора, в частности Ч. Истлейк (первый директор, 1855-1865 годы), собравший одну из лучших в мире коллекций итальянской живописи Проторенессанса и Раннего Возрождения. Важную роль в формировании коллекции сыграли и частные собрания.
До 1838 года музей располагался в особняке Ангерстайна на улице Пэлл-Мэлл. В 1831-1838 годах было построено здание в стиле классицизма (архитектор У. Уилкинс) на северной стороне Трафальгарской площади, где, кроме галереи, до 1869 года находилась Королевская АХ. В 1869-1876 годах к зданию галереии было пристроено восточное крыло, увенчанное куполом (архитектор Э. М. Бэрри); в 1987-1991 годах сооружено т. н. Крыло Сейнсбери (название в честь братьев Сейнсбери, профинансировавших строительство; архитекторы Р. Вентури, Д. Скотт-Браун, в русле постмодернизма). В вестибюле галереи напольные мраморные мозаики Б. В. Анрепа.
С самого начала галерея создавалась как общедоступная и предназначалась для образования и просвещения широких слоёв публики. Относительно небольшая по своему объёму коллекция (свыше 2300 единиц) экспонируется полностью. Экспозиция состоит из 4 частей, соответствующих различным хронологическим периодам, каждый из которых представлен выдающимися работами крупнейших художников. Раздел XII-XV веков включает в себя произведения Дуччо ди Буонинсеньи, П. Уччелло, Пьеро делла Франчески, Джованни Беллини, А. дель Верроккьо, С. Боттичелли, А. Мантеньи, Я. ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена, Х. Мемлинга,И. Босха и др.
Искусство XVI века представлено работами Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, П. Веронезе, А. Бронзино и др. итальянских маньеристов, П. Брейгеля Старшего, А. Дюрера, Л. Кранаха Старшего, Х. Хольбейна Младшего и др. В раздел XVII века входит крупнейшее за пределами Испании собрание картин Д. Веласкеса, картины П. П. Рубенса, А. ван Дейка, Я. Вермера, Рембрандта, Караваджо, Н. Пуссена, К. Лоррена и др. В разделе XVIII - начала XX веков - картины А. Каналетто, Ф. Гварди, Ф. Гойи, Ж. О. Д. Энгра, Ж. Л. Давида, Дж. Констебла, У. Тёрнера, А. Руссо, К. Моне, О. Ренуара, П. Сезанна, В. Ван Гога и др. Работы британских художников, с самого начала входившие в состав музейного собрания, в 1954 году переданы галерее Тейт. При музее работает Научно-исследовательский и образовательный центр.
К зданию галереии примыкают корпуса Национальной портретной галереи (National Portrait Gallery; основана в 1856 году, здание 1896 года в стиле неоренессанса, архитектор Э. Кристиан; крыло Дьювин, 1933 год, архитекторы Р. Аллисон и Дж. Уэст, реконструировано в 1980-е годы, в 1996 году П. Гоф реконструировал галереи XIX-XX веков, в 2000 году открыто крыло Ондатье, архитектурное бюро Dixon Jones); в ней собраны портреты деятелей британской истории, культуры и науки (живописные, графические и скульптурные, а также фото- и видеоматериалы).