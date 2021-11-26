НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ
НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ - направление в европейском и американском искусстве последней трети XX века. Произведения мастеров неоэкспрессионизма отличаются брутальной, агрессивной манерой исполнения, в которой примитивистские формы сочетаются с утрированной экспрессией.
Направление сложилось к конца 1970-х годов и утвердилось в начале 1980-х годов с проведением международных выставок «Новый дух в живописи» (1981 год, Лондон) и «Дух времени» (1982 год, Берлин). В понятии неоэкспрессионизма обобщаются сходные явления, возникшие в разных странах под различными наименованиями: «новые дикие» в Германии, трансавангард в Италии, «свободная фигуративность» (figuration libre) во Франции, «новый образ» (new image) и «плохая живопись» (bad painting) в США.
Художники неоэкспрессионизма, отвергнув такие новации, как концептуализм (см. Концептуальное искусство), минимализм, перформанс, видео-арт, вернулись к традиционным формам живописи и (в меньшей мере) скульптуры. Их произведения, как правило, больших размеров; краска набрасывается размашистыми движениями крупной кисти, к густому красочному слою добавляются другие материалы - солома, песок, гипс, куски тканей и дерева, черепки, осколки стекла и т. п. Изображение современности в полотнах неоэкспрессионистов соотносится с событиями истории, с мифами и легендами далёких эпох, с иконографическими и стилистическими заимствованиями из разных культур. Переплетения тематических линий овеваются иронией, фантазией, ностальгией, романтической меланхолией.
Видные представители неоэкспрессионизма в Германии - Г. Базелиц, Й. Иммендорф, А. Кифер, З. Польке, А.Р. Пенк. К неоэкспрессионистам итальянского трансавангарда относятся С. Киа, Ф. Клементе, Э. Кукки, М. Паладино. Наиболее видные фигуры направления неоэкспрессионизма в США - Дж. Шнабел, Э. Фишль, Л. Голуб, Д. Салле, Дж. Борофски. Представители французкого «свободной фигуративности» - Б. Вотье, Р. Бланшар, Р. Комба, Э. Ди Роза, Ж.М. Баския и другие.
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