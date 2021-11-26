НАБОКОВ Николай Дмитриевич
Российский и американский композитор, писатель, общественный деятель.
Внук Д. Н. Набокова, двоюродный брат В. В. Набокова. С 1919 за рубежом. В 1920–22 учился в Штутгартской конс., в 1922–1923 – в берлинской Высшей школе музыки (у П. Ф. Юона и Ф. Бузони), в 1926 окончил Парижский ун-т как литератор. Первое крупное муз. сочинение – кантата «Ода: вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» (на текст М. В. Ломоносова), поставлено в виде оратории-балета «Ода» труппой Русский балет Дягилева (хореограф Л. Ф. Мясин, Париж, 1928). В очерке «Музыка в Германии: впечатления путешественника» (1931) Н. подверг резкой критике формирующуюся массовую культуру. При левизне политич. взглядов оставался убеждённым западником, отрицавшим особый путь развития рус. музыки (в противоположность мн. рус. композиторам, жившим на Западе, – И. Ф. Стравинскому, С. С. Прокофьеву, В. А. Дукельскому, А. С. Лурье и др.). В 1933 переехал в США (гражданство с 1939). Написал «американский балет» в традициях социалистич. реализма «Юнион Пасифик, или Золотой костыль» (труппа «Русские балеты Монте-Карло», хореограф Мясин, поставлен в Филадельфии в 1934); музыка, основанная на амер. фольклоре 2-й пол. 19 в., воспевала коллективный труд рабочих, строивших трансконтинентальную Тихоокеанскую ж. д. Др. крупное сочинение этого периода – «Библейская симфония» (1941). С 1936 вёл преподавательскую и адм. деятельность, в 1944 служил в отделе пропаганды армии США, в 1945–47 работал советником по культуре в амер. зоне оккупации в Германии. В 1950–51 муз. рук. Амер. академии в Риме. В 1951–67 возглавлял обществ.-политич. организацию «Конгресс за культурную свободу» (финансировалась Центр. разведыват. управлением), занимался организацией междунар. фестивалей искусств в разных странах (в 1963–66 директор Берлинского фестиваля). Среди сочинений: элегия для высокого голоса и оркестра «Возвращение» (1946), опера «Святой Дьявол» (о Г. Е. Распутине, Луисвилл, 1958; 2-я ред. под назв. «Смерть Григория Распутина», Кёльн, 1959), балет «Дон Кихот» (хореограф Дж. Баланчин, 1965), 3-я симфония «Молитва» (1968), Вариации на тему Чайковского для виолончели с оркестром (посвящены М. Л. Ростроповичу, 1968). Последнее крупное произв. – опера «Бесплодные усилия любви» (либр. У. Х. Одена и Ч. Кальмана по У. Шекспиру; Брюссель, 1973).