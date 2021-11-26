МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ В БОСТОНЕ (Англ. Museum of Fine Arts) - один из круп­ней­ших ху­доже­ст­вен­ных му­зе­ев США.

Ос­но­ван в 1870 году на ба­зе бос­тон­ско­го Ате­не­ума (библиотека и га­ле­рея), от­крыт в 1876 году, вклю­ча­ет в се­бя раз­де­лы искусства Аф­ри­ки, Океа­нии и Азии (средневековое искусство Ки­тая и Япо­нии, Ин­дии, Вьет­на­ма); ев­ропейских стран (од­на из наи­бо­лее цен­ных в США кол­лек­ций жи­во­пи­си, скульп­ту­ры, де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства VII-XX веков); обе­их Аме­рик; Древ­не­го ми­ра (па­мят­ни­ки древнеегипетского, древнегреческого, эт­рус­ско­го, рим­ско­го и ближ­не­во­сточ­но­го искусства); современного искусства; гра­вюр, ри­сун­ков и фо­то­гра­фий; так­же музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, тек­сти­ля и мо­ды.

В 1876-1909 годах рас­по­ла­гал­ся в зда­нии в сти­ле нео­го­ти­ки (ар­хи­тек­то­ры Дж. Стерд­жис и Ч. Бри­гем), с 1909 года в но­вом зда­нии в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (архитектор Г. Лоу­элл; 1921 год и 1925 год, рос­пи­си в ин­терь­е­ре, Дж.С. Сард­жент; кры­ло де­ко­ра­тив­ных ис­кусств, 1928 год, архитектор тот же; кры­ло имени Дж. Р. Уай­та, 1970 год, архитектор Х. Стаб­бинс; западное кры­ло, кры­ло имени се­мьи Линд, 1981 год, архитектор И.М. Пей). С 2005 года ве­дёт­ся ре­кон­ст­рук­ция ком­плек­са по про­ек­ту архитектора Н. Фос­те­ра (в том числе воз­ве­де­ны кры­ло американского искусства и двор имени се­мьи К.Дж. Ша­пи­ро, оба 2010 года). При му­зее ра­бо­та­ет ху­дожественная шко­ла (в зда­нии 1927 года, архитектор Лоу­элл, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но и рас­ши­ре­но в 1987 году, архитектор Г. Ганд).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)