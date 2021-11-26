МУБЕРГ КАРЛ АРТУР ВИЛЬХЕЛЬМ

МУБЕРГ КАРЛ АРТУР ВИЛЬХЕЛЬМ - шведский пи­са­тель.

Сын кре­сть­я­ни­на. Ра­бо­тал на сте­коль­ном за­во­де, ле­со­за­го­тов­ках и другом. В 1913 году всту­пил в со­ци­ал-де­мо­кра­тический мо­ло­дёж­ный клуб. В 1919-1927 годах ра­бо­тал жур­на­ли­стом; под псевдонимом Вил­ле из Му­мо­лы (Ville i Momåla) пуб­ли­ко­вал очер­ки и рас­ска­зы в га­зе­тах, из­дал пуб­ли­ци­стическуюкнигу. «В гим­на­стёр­ке и по­лот­ня­ных брю­ках» («I va­penrock och linnebyxor», 1921 год).

Пер­вое со­чи­не­ние Муберга, под­пи­сан­ное собственным име­нем, - ро­ман о жиз­ни сель­ско­го про­ле­та­риа­та «Се­мья Рас­ка» («Raskens», 1927 год) - при­нес­ло пи­са­те­лю при­зна­ние кри­ти­ки и чи­та­те­лей. Те­ма ди­ло­гии «Вда­ли от шос­се» («Långt från landsvägen», 1929 год) и «Свя­зан­ные ру­ки» («De knutna hän­derna», 1930 год) - влия­ние ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний на жизнь де­рев­ни.

Боль­шой ус­пех вы­пал на до­лю ис­то­рического ро­ма­на «Ска­чи в ночь!» («Rid i natt!», 1941 год, в русском переводе - «Ноч­ной го­нец», 1979 год), в ко­то­ром про­во­ди­лись па­рал­ле­ли ме­ж­ду кре­сть­ян­ским со­про­тив­ле­ни­ем немецким уг­не­та­те­лям в XVII веке и со­бы­тия­ми 2-й ми­ро­вой вой­ны. Ме­ж­ду­народная из­вест­ность сни­скал мо­ну­мен­таль­ный цикл ро­ма­нов об эмиг­ра­ции шведских кре­сть­ян в Аме­ри­ку в середине XIX века: «Эмиг­ран­ты» («Utvandrarna», 1949 год), «Им­ми­гран­ты» («Invandrarna», 1952 год), «Но­во­сё­лы» («Nybyggarna», 1956 год) и «По­след­нее пись­мо в Шве­цию» («Sis­ta brevet till Sverige», 1959 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Муж­няя же­на» («Mans kvinna», 1933 год, русский перевод 1979 года); от­час­ти ав­то­био­гра­фичная ро­ман­ная три­ло­гия «Пло­хо по по­ве­де­нию» («Sänkt sedebetyg», 1935 год), «Бес­сон­ни­ца» («Sömnlös», 1937 год) и «Дай­те нам зем­лю!» («Giv oss jorden!», 1939 год); ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ский ро­ман «Че­ло­век со сло­ман­ным ружь­ём» («Soldat med bru­tet gev ̈ar», 1944 год); дра­мы и ко­ме­дии: «Же­на» («Hustrun», 1929 год), «На­си­лие» («Våld», 1933 год), «Су­дья» («Domaren», 1957 год, русский перевод 1960 года), «Ска­зоч­ный принц» («Sago­prinsen», 1962 год, русский перевод 1967 года).

Сочинения:

Dramatik. Stockh., 1957. Bd 1–3; Из­бран­ное. Л., 1979.