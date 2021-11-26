МОРРИС ЧАРЛЗ УИЛЬЯМ

МОРРИС ЧАРЛЗ УИЛЬЯМ - американский фи­ло­соф.

В 1922 году окон­чил Северо-Западный университет (Эван­стон, штат Иллинойс), за­тем учил­ся в Чи­каг­ском университете у Дж.Г. Ми­да.

С 1925 года ра­бо­тал в Университете Рай­са (Хью­стон, штат Те­хас), с 1931 года - в Чи­каг­ском университете, с 1958 года - в Университете Фло­ри­ды. В 1951-1953 годы так­же ра­бо­тал в Гар­вард­ском университете .

Ис­пы­тал влия­ние праг­ма­тиз­ма Ч. Пир­са, би­хе­вио­риз­ма и ло­гического по­зи­ти­виз­ма ; вме­сте с О. Ней­ра­том и Р. Кар­на­пом уча­ст­во­вал в соз­да­нии «Ме­ж­ду­на­род­ной эн­цик­ло­пе­дии уни­фи­ци­ро­ван­ной нау­ки».

Явил­ся од­ним из ос­но­ва­те­лей се­мио­ти­ки, рас­смат­ри­вая её как ме­та­нау­ку, ос­но­ву лю­бой другой нау­ки о зна­ках (лин­гвис­ти­ки, ло­ги­ки, ма­те­ма­ти­ки, ри­то­ри­ки и др.).

В книге «Ос­но­ва­ния тео­рии зна­ков» («Foundations of the theory of signs», 1938 год) впер­вые пред­ло­жил раз­де­ле­ние се­мио­ти­ки на се­ман­ти­ку (изу­чаю­щую от­но­ше­ния зна­ков к объ­ек­там, т. е. от­но­ше­ния оз­на­чаю­ще­го и оз­на­чае­мо­го), праг­ма­ти­ку (за­ни­маю­щую­ся от­но­ше­ния­ми зна­ков к ис­тол­ко­ва­те­лю; ввёл тер­мин «праг­ма­ти­ка» в на­учный оби­ход) и син­так­ти­ку (ис­сле­дую­щую от­но­ше­ния зна­ков ме­ж­ду со­бой, струк­тур­ные свой­ст­ва зна­ко­вых сис­тем).

Пред­ло­жил трёх­сто­рон­нюю кон­цеп­цию зна­ка (см. Знак язы­ковой). Наи­боль­ший ин­те­рес про­яв­лял к праг­ма­тическим ас­пек­там со­ци­аль­ной ком­му­ни­ка­ции, рас­смат­ри­вая знак (язык) как дис­по­зи­цию, т.е. ука­за­ние к оп­ре­де­лён­но­му дей­ст­вию (дис­по­зи­ци­он­ный под­ход к ре­че­во­му по­ве­де­нию).

Идеи Ч.У. Морриса ока­за­ли зна­чительное влия­ние на по­сле­дую­щие ис­сле­до­ва­ния зна­ко­вых сис­тем.

Сочинения:

Six theories of mind. Chi., 1932;

Signs, language and behavior. N. Y., 1946;

Signification and significance: a study of the relations of signs and values. Camb., 1964;

Writings on the general theory of signs. The Hague, 1971;

Ос­но­ва­ния тео­рии зна­ков // Се­мио­ти­ка. Сб. пе­ре­во­дов / Под ред. Ю. С. Сте­па­но­ва. 2-е изд. М., 2001.