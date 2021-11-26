МОРИА ПОЛЬ

МОРИА ПОЛЬ - французский ком­по­зи­тор, аран­жи­ров­щик и ди­ри­жёр.

Из се­мьи му­зы­кан­тов.

Окон­чил Мар­сель­скую консерваторию.

С 1957 года в Па­ри­же, ра­бо­тал аран­жи­ров­щи­ком и ак­ком­па­ниа­то­ром, со­труд­ни­чал с Ш. Аз­на­ву­ром, М. Ше­ва­лье и другим по­пу­ляр­ны­ми му­зы­кан­та­ми, с 1966 года по­сто­ян­ный им­пре­са­рио М. Ма­тьё .

В 1965 году ос­но­вал и воз­гла­вил па­риж­ский эс­т­рад­но-сим­фо­нический «Гранд- ор­кестр », с ко­то­рым га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах, в т. ч. в СССР (с 1967 года), где при­об­рёл осо­бую по­пу­ляр­ность: в 1965 году за­пи­сал грам­пла­стин­ку с 12 русскими ме­ло­дия­ми, в 1970-е годы в СССР боль­ши­ми ти­ра­жа­ми вы­шли его 4 грам­пла­стин­ки.

Му­зы­ка в ис­пол­не­нии ор­ке­ст­ра П.Мориа по­ны­не час­то зву­чит по российскому ра­дио и те­ле­ви­де­нию.

Все­го с 1961 год по 1998 год (год окон­ча­ния музыкальной дея­тель­но­сти П.Мориа) за­пи­сал свыше 100 кон­церт­ных аль­бо­мов.

Ав­тор му­зы­ки к филь­мам, в т. ч. (совместно с Р. Ле­фев­ром) к ки­но­ко­ме­ди­ям с уча­сти­ем Л. де Фю­не­са «Жан­дарм из Сен-Тро­пе» и «Жан­дарм в Нью- Йор­ке».